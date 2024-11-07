「鴻海」進場掃貨價曝光！　專家：明年變成小飛象

▲看好AI熱潮，孫慶龍直言，鴻海這頭大象會在明年插上翅膀，變成小飛象。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「當好公司遇到麻煩事，就要大膽進場揀便宜，」20年實戰經驗的投資老手孫慶龍說，股價的好球帶，都在掌握之中，他嚴守操作紀律，耐心等待好公司跌入便宜價再加碼，吃進整條魚身。尤其8月初股災，孫慶龍解定存、錢進股市，砸下333萬掃貨20張鴻海，「別人恐懼時你要貪婪，才能『買低賣高』賺取超額利潤。」他透露2招私房估價絕技，今年股海翻倍賺。

「如果要形容鴻海是一頭大象，那麼我認為這頭大象已吃下肥滋滋的訂單，將在2025年插上翅膀，變成小飛象。」孫慶龍分析，地表最強的輝達AI晶片GB200，鴻海代工瘋狂爆單，2025年將占鴻海的營收比重20％～25％，這也為雲端網路部門挹注47％的營收比重，短短2年從22％翻倍成長至47％，成為鴻海第一大產品部門。

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而看好AI熱潮，孫慶龍抱緊AI概念股如鴻海、台積電，「趨勢一旦形成就不易改變，降息循環也激勵台股大多頭趨勢，然而股市不會天天過年，漲多會休息，每次回檔都是上車的好時機。」他還寫下台灣的英文字TAIWAN，「台股（TAI）會因為AI旺（WAN）好多年，當好公司遇到麻煩事，要勇敢進場揀便宜。」

1、本益比法，算便宜價

8/5股災至9/9的一個月時間，鴻海股價跌到甜甜價，孫慶龍解定存，砸333萬元買進20張鴻海，「任何一檔股票都能透過財報分析，計算出合理的企業價值。」

他以「本益比法」教戰，每股純益（EPS）×本益比倍數＝股價，他算出鴻海預估EPS為17.52元，再用（最高本益比18.77倍－最低本益比9.47倍）÷5＝1.86，區隔出6個價格帶，依序是特價165.9元、便宜價198.5元、合理價（下緣）231元、合理價（上緣）263.67元、昂貴價296.2元以及瘋狂價328.85元。

2、VIX恐慌指數飆破40

「當市場過度恐慌時，會醞釀報復性反彈，遇股災暴跌時，要勇敢加碼好股票。」孫慶龍形容投資市場「漲時慢郎中，跌時急驚風」，以過去經驗來看，當VIX恐慌指數大於40時，都是最佳進場點，「8/5股災VIX竟然飆升到60多，過去20年來只有10次如此，表示市場出現非理性殺盤，將伴隨著報復性反彈，可伺機低檔加碼。」

孫慶龍投資小檔案

出生：1977年

現職：《投資家日報》總監

學歷： 成功大學中文系、英國艾希特大學財務管理碩士

經歷：鑫圓滿證券投顧公司投資總監、《理財周刊》執行長、致理科技大學財金系講師

投資心法

看準AI趨勢，抱緊龍頭股

「本益比法」精算股價，好公司越跌越美麗

衛星持股，以「存股357」策略靈活操作



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