川普逼台積電2奈米提前赴美？　郭智輝：還不行

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者廖婕妤／台北報導

美國總統由川普當選，「川普2.0」預期可能對台灣經濟會有一些衝擊，比如說調漲關稅等，以及台積電（2330）2奈米製程是否會被要求提前赴美，經濟部長郭智輝表示，依法令規定，目前2奈米還不行到國外生產，也就是說，還要經過投審會審查，才能下定論。

郭智輝表示，經濟部對所有的情況變異都有隨時在掌握，恭喜川普先生當選美國第47屆總統，對他以後的整個經濟政策各方面，都有各種不同的因應模式，這一點請國人也能夠放心，

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外界預期，台積電（2330）的兩奈米廠製程，恐怕會被要求提前赴美，郭智輝表示，「這是值得研究的命題，台灣也有一些技術保護法在，現在兩奈米能不能到國外去生產，根據中華民國的這個法令，我想目前還不行」；也就是說，還要經過投審會審查，才能下定論。

是否會取消晶片法案相關優惠，郭智輝指出，法律規定的事情，不是那麼簡單可以去改變的，晶片法案也不是只有台積電一家，受惠的包括英特爾也都有。

郭智輝強調，所有的生產、銷售行為，都是根據市場需求，當然政治是會影響整個市場的變異，但還是會趨於市場的需求。

談到川普說要調漲關稅一事，郭智輝表示，川普應該是對全世界的國家關稅都漲10％，對台灣應該影響不會非常劇烈，但是對在中國的台商可能會有影響比較大，因為他對中國要課60％的稅，對台商在中國的影響比較大。

郭智輝指出，關稅只是對台灣影響的一個變數，對台商在中國的產業影響會比較大，對台商在其他國家的產業、跟台灣的產業，影響應該不大。