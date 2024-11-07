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陽明文化基金會與海洋大學、鴻海科技　推廣海洋環境保護及教育

▲陽明海運文化基金會攜手國立台灣海洋大學及鴻海科技集團共同推廣海洋環境保護及教育。（圖／陽明提供）

▲陽明海運文化基金會攜手國立台灣海洋大學及鴻海科技集團共同推廣海洋環境保護及教育。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

財團法人陽明海運文化基金會攜手國立台灣海洋大學及鴻海科技集團，共同推廣海洋環境保護及教育，6日在陽明海洋文化藝術館簽署合作備忘錄，透過三方專業知識與資源的結合，推廣「三生：生活、生產、生態」之海洋環境教育理念，提高社會大眾對海洋環境保育的重視及參與，進而落實海洋保育之實踐。

陽明基金會是陽明海運於2005年基於海洋文化傳承之理念所設置成立，陽明蔡豐明董事長對於本次三方合作給予全力支持並表示，陽明海運呼應聯合國SDGs永續發展目標，以推展海洋文化教育與支持在地社區共榮發展為落實企業社會責任之方向，旗下陽明基金會長年策劃、舉辦各式與海洋相關的教育活動，透過發行環境教育繪本及辦理走入校園「陽明海運小學堂」等活動，自校園教育向下扎根，進而向上延伸至家庭與社區，提升全民海洋素養，並深化國內永續海洋理念。

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陽明基金會林宜正執行長於現場致詞時表示，本次三方攜手合作展現了跨領域推動海洋永續發展的重要性，陽明基金會對於未來與海大與鴻海的資源及意見交流感到期待。

海大冉繁華副校長指出，未來海大將提供海洋研究與教育專業知識，協助策劃環教課程、展示與科學教育活動，與鴻海及陽明基金會合作無間，共同邁向永續海洋。

鴻海洪榮聰環保長則表示，鴻海近年積極投入生態保育，從2023年開始就與海大合作建立魚礁、藻礁示範模組，本次也很開心可以與在海洋教育深耕多年的陽明基金會共同努力，持續一起為台灣的海洋永續盡一份心力。

本次三方合作首先將響應教育部「台灣科學節」之「信任科學 邁向永續」主題，於11月16日及11月23日在陽明海洋文化藝術館舉辦兩場海洋環境教育活動，活動內容包含「DIY 透明魚骨實驗」及「海洋酸化 | 海洋酸溜溜」兩大主題，除了推廣食魚教育，大小朋友將透過實作探索魚類骨骼構造，並了解二氧化碳對海洋酸化的影響，探索海洋生態與全球暖化的關聯，有趣且饒富教育意義的內容獲熱烈迴響。

陽明基金會、海大及鴻海將於未來持續三方合作，推廣海洋保護與環保永續技術，涵蓋新式魚礁和藻礁應用、珊瑚復育技術、海洋碳匯、海洋塑膠微粒及海洋生技與應用等議題，共同致力於實踐永續發展目標，推動與海洋和諧共存的理念，期盼喚起社會大眾對海洋的重視，共同守護蔚藍大海。

更多活動資訊可參考陽明海洋文化藝術館官方網站或臉書粉絲團 (https://www.ocam.org.tw/)。

關鍵字： 陽明文化基金會海洋大學鴻海科技海洋環境保護

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