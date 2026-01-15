快訊／川普關稅案再度未做裁決　謝志堅看5170億美元退稅是未知數

▲美國最高法院周三的裁決中再度未包括川普關稅案。（圖／CFP）

記者張佩芬／台北報導

美國總統川普去年夏天簽署的《大而美法案》(One Big Beautiful Bill Act)，預計將在今年第二季帶來高達5170億美元退稅，估計將刺激消費市場大幅成長，對此陽明海運前董事長謝志堅認為，這筆退稅能否實現要看美國最高法院對美國總統川普依據《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)所實施的緊急關稅措施，是否判決違憲，而美國最高法院並未如外界預測在周三做出裁決。

美國時間周三(14日)上午，美國最高法院做出三項裁決，但不包括倍受關注的川普引用IEEPA實施對等關稅的合法性裁決，上一次預訂裁決時間是本月9日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝志堅認為，5170億美元是川普是要將開徵對等關稅造成的通膨等問題，發放一定金額回饋給民眾，但是怎麼發，有哪些條件限制，現在都還不知道，如果法院判決川普違憲，美國財政部長貝森特雖然說美國政府仍透過其他法律授權重新課徵關稅，以彌補可能流失的關稅收入，但其他措施僅能做局部性課稅。

多個研究調查單位都估法院會判川普違憲機率高，如果真判違憲，如何退回關稅，退給誰，有沒有可能「既往不究」都難料，川普個人則表示，如果法院判他違憲，那美國就「完了」。因此5170億美元退稅發不發得出來也是未知數。

謝志堅認為，這筆錢不能算是退稅金，而是用來做減稅或補貼民眾，如果真的發放，美國民眾不會像疫情期間多數用來購物。疫情期間因為多數人都在家上班、上課，不敢隨便外出，前後發的三兆美元，多數用來添購運動器材、更新家具、電腦與電器用品、整修花園等等。現在民眾如果拿到補貼金，就可能用在旅行與吃喝玩樂等活動上。

名列亞洲-美國航線前六大攬貨公司的超大型攬貨公司負責人認為，這筆龐大的款項如果真的發給美國民眾，是會帶動消費，但用在購物的比例頂多佔一半，且平均每人約1600至2000美元的補貼，很快就用完了，但是如果關稅被判違憲，能大幅、大比例往下調，對貿易量成長就會有明顯幫助。