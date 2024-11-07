台塑四寶前10月營收「僅南亞雙增」　台化前10月年增7％

▲台塑麥寮六輕園區。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
台塑四寶今（7）日公告10月營收，四寶10月合併營收為1106.79億元，月減6.9％、年減16.9％；累計今年前10月合併營收為1兆2341億6600萬元，年減2.3％。其中，僅南亞（1303）10月營收年月雙增，台化（1326）前10月營收成長近7％。
台塑（1301）10月營收為157.39億元，月減5.4％、年減3.5％；累計前10月合併營收為1654.48億元，年減1.3％。
台塑表示，10月部分訂單延至11月交運，加上印度12月下旬將執行PVC的印度標準局認證，客戶提前採購，因此預期11月營收會較10月成長；中國十一長假後下游加工廠陸續復工，Q4為傳統旺季，歲修比Q3少、開工率提高，但整體石化庫存偏高，預期Q4營收與Q3差不多。
南亞（1303）10月營收為227.58億元，月增6.2％、年增4.8％；累計前10月合併營收為2142.18億元，年減2％。
南亞指出，目前來看整體市況變化不大，車用、伺服器需求持穩，並完成客戶新料號認證，進入量產，預估11月營收較10月略增，不過預計Q3僅AI伺服器需求成長，採購趨於保守，因此Q4營收則預計與Q3持平。
台化（1326）10月營收為267.31億元，月減2.8％、年減11.4％；累計前10月合併營收為2940.46億元，年增6.9％。
台化表示，10月市況與9月差不多，Q4在中國經濟未回到良好基本面前，改善空間有限，目前的產銷策略會持續下修庫存量至農曆年底，避免庫存損失；各事業部集中力量在差異化產品的拓展，儘量避免紅海巿場的惡性競爭，精簡營運規模，不再爭取合併營收的提升，以確保永續發展，預估11、12月營收與10月相當。
台塑化（6505）10月營收為454.51億元，月減14.8％、年減30％；累計前10月合併營收為5604.54億元，年減6.8％。
台塑化指出，中國經濟刺激政策帶動需求緩步回升，煉廠原油加工量從今年低點8月每日1390萬桶回升至9月每日1430萬桶，市場普遍認為中國最糟需求情況已過，提供油價下檔支撐。
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