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台驊今年本業獲利大增39%　股利等業外獲利少56%

▲台驊控股邀請順天堂藥廠執行長張立秋擔任法人董事。（圖／台驊提供）

▲台驊控股今年本業獲利年增39%。（圖／台驊提供）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股(2636)今（7）日公布累計前三季集團營收達新台幣191.17億元，年增80.17%，獲利10.14億元，年減26.29%，EPS為7.02元。公司高階說明，今年本業獲利達9.01億元，年增38.83%，但投資陽明(2603)、長榮(2603)等股票獲得的股利大幅減少，整體業外利益為4.38億元，較去年的10.08億元少了5.69億元，減幅56.45%。

台驊第三季受惠運價及承攬貨量較去年大幅增加，單季營收達76.25億元，季增11.55%，年增99.21%，獲利3.14億元，年減43.12%。集團今年業外獲利減少，明年估計長榮與陽明等配發的股利都會大幅提高，可拉高業外獲利。

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公司說明，海運部分由於受到港口罷工、保護性關稅等變數影響，使得海運旺季提前，導致第三季運量與運價同步回落，海運事業部透過全球佈局，並與代理緊密合作穩固承攬量，累計前三季合併營收達104.07億元，年增達88.51%。

空運部份受惠第三季電商業務持續增長與消費性電子出貨需求增加下，集團空運事業部累計前三季出貨噸數較去年同期大增48.4%，帶動營收達41.78億元，年增78.30%。

中歐鐵路部分自紅海危機發生以來，中歐鐵路成為從遠東通往歐洲最主要的替代運輸方式，帶動今年鐵路運價及運量皆大幅增加，加上鐵路事業部持續深耕歐洲代理業務，積極拓展海鐵聯運、物流、報關及運輸等業務，累計前三季營收繳出新台幣21.71億元，年增252.30%。

內貿物流部分，中國產業物流指數自2月起皆維持擴張趨勢，整體發展趨勢正面看待，其中汽車及零件製造、電氣機械製造、醫藥製造等物流需求增加，帶動倉儲週轉率，提升倉儲收入成長，但中國終端鋰電池產業價格持續下滑，加上庫存去化緩慢，國際大廠進口鋰礦砂業務需求放緩，使得海江及江船內貿物流收入受到影響，累計前三季營收為新台幣23.62億元，年增率10.84%。

展望第四季，海運部分進入產業淡季，聯盟航商持續進行市場運力調整，主要的東西向往返航線(包含跨太平洋、跨大西洋以及亞洲-北歐和地中海)，第45週至第49週期間宣布取消68個航班，其中包含693趟定期航班，同時，面對美國大選後將可能展開新一輪中美貿易關稅措施與明年一月份美東港口勞工談判及中國農曆年提早等變數，貿易商將可能展開備貨，有望帶動運價指數止跌，農曆年前有機會帶出一波出貨潮。

空運部分透過承攬中國四大電商業務獲得穩定貨量，並與多間航空公司緊密合作取得穩定艙位，隨著歐美進入消費購物旺季，電商及消費性電子貨運需求維持高檔，今年集團空運合併載貨噸數已推升至台灣前五名，市場能見度大幅提升，整體第四季營運有望維持高峰，全年營運展望樂觀。

中歐鐵路部分完全掌握今年紅海危機及歐線海運運費高漲的契機，前三季營運較去年同期翻倍增長；第四季在遠東至歐洲與地中海航線進行減班穩價環境下，搭配中國農曆年前出貨潮，將可帶動中歐鐵路第四季營運維持不錯的接單表現。

內貿物流部分，中國今年物流回溫明顯，倉儲週轉率提升，整體倉儲收益穩健成長；但受到鋰礦砂報價直落及終端鋰類產品庫存過高影響，國際大廠第四季將大幅減少進口量，進而影響第四季江船營運表現，子公司聯宇達方仍持續保持自身優勢，積極參與美妝快銷品及特殊化學品大廠標案，也持續在新加坡及馬來西亞進行貨代承攬業務，今年整體營運仍可維持正成長。

台驊控股集團四大營運事業，今年前三季同步繳出亮麗成績單，展望第四季，國際航運市場仍面臨著眾多變數干擾，包含中美貿易關稅實施的可能性、美東勞工對於自動化推行協商等都將持續影響運價及托運人對於庫存建立之需求。

未來隨著供應鏈重組效應，集團將逐漸增加東南亞及中南美洲投資加速海外佈局，透過旗下四大事業群交互合作，提供多式聯運、倉儲及物流配送等服務，以滿足國際客戶需求，同時，順應市場的快速變化，集團將靈活運用財務資金，增加資金短、中、長期配置，同時觀察市場變化，對於優質及具策略投資價值之企業進行投資及併購等規劃，為集團創造更大規模的經營效益。

關鍵字： 台驊本業獲利大增業外獲利少

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