外資大買點火！鴻準續漲3%「逼近百元關卡」　爆量10萬張居冠

▲鴻準精密近期受投資人關注。（圖／翻攝自鴻準精密官網）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海集團旗下機殼廠鴻準（2354）繼前一日爆量漲停後，8日股價以98元開高，最高衝上99元，飆漲逾3%後震盪，逼近100元大關，續寫2017年以來新高；開盤不到一小時成交量即達10萬張，為上市企業股票當日成交量冠軍。

鴻準業績表現亮眼，鴻準10月營收65.7億元，月增17.2%，年增21.8%；累計今年前10個月營收491億元，年減27.5%。鴻準具有機殼、散熱模組產品線，營收比重仍以遊戲機最多，約占6成，值得注意的是，鴻準水冷系統相關零組件有望在輝達（NVIDIA）GB200出貨潮下受惠，營運也有想像空間。

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市場看好AI伺服器商機，近期鴻準股票交投熱絡。三大法人近日大舉敲進鴻準，上周合計買超5萬2,945張；至於本周情形，11月4日到6日合計買超7,286張，其中，11月7日外資大舉買5萬6,628張，使鴻準爆量漲停，8日再延續上漲動能，漲幅逾3%。

此外，鴻準還有日系遊戲機題材。儘管該日系客戶遊戲機產品的生命周期進入尾聲，導致今年營收呈現衰退，但隨著今年底、明年初即將推出新一代遊戲機，也有望進一步挹注營收表現。