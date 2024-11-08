輝達市值突破3.6兆美元！　「打破蘋果紀錄」成華爾街首見

▲輝達（NVIDIA）股價於美東時間週四（7日）收盤後創新高，市值突破3.6兆美元大關，成為華爾街第一個達成此里程碑的企業。（圖／達志／美聯社）

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美國前總統川普（Donald Trump）將重返白宮，帶動美股漲勢，AI指標股輝達（NVIDIA）的股價於美東時間週四（7日）收盤後創新高，市值突破3.6兆美元（約合新台幣117.9兆元）大關，成為華爾街第一個達成此里程碑的企業。

川普勝選後，投資人普遍對川普大減企業稅的政策，以及放鬆科技業監管持樂觀態度，帶動美國股市成長，自川普5日贏得選舉以來，S&P 500科技指數已經上漲逾4%。

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據倫敦證券交易所的數據，截至週四收盤，輝達漲了2.25％，收148.88美元，市值來到3.65兆美元，改寫了蘋果（Apple）在10月21日收盤時所創下的3.57兆美元紀錄，並進一步鞏固了其全球市值第一大公司的地位。

在微軟、Google母公司Alphabet，以及其他科技巨頭爭奪建立人工智慧運算能力和新興科技市場的過程中，輝達一直是美國股市的最大贏家，其股價在11月上漲了12%，截至2024年為止，其市值已增長了2倍。

更扯的是，輝達的市值目前已經超過禮來公司（Eli Lilly and Company）、沃爾瑪（Walmart Inc）、摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）、Visa公司、聯合健康集團（UnitedHealth Group）以及網飛（Netflix）市值的總和。

與此同時，倫敦證券交易所的分析師們還預測，輝達在11月20日公佈財報時，季度營收將成長80%以上，達到329億美元。

目前市值排名第二的蘋果，在週四漲2.1％，市值達3.44兆美元；排名第三的微軟則漲1.25％，市值近3.16兆美元。不過早在今年6月，輝達就曾短暫成為全球市值龍頭，但隨後又被微軟（Microsoft）、蘋果超車，過去幾個月以來，這3大巨頭的市值表現始終不相上下。

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