SCFI本周小漲1.22%　11/15歐線每大箱要漲逾700美元、美線不漲反跌

▲SCFI今日小漲1.22%。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

上海交易所今(8)日下午3點公布的貨櫃運價指數(SCFI)報2331.58點，漲28.14點，小漲1.22%，漲幅最高的是東南亞航線，上漲12.13%，美西下跌2.01%。貨櫃船公司已通知本月15日歐洲線每大箱運價要漲到5200-5500美元，約調漲700-1000美元，每家不同，美國線沒有漲價計畫，本周台灣市場美西線每大箱約跌400美元，美東線持平。

大型攬貨業者指出，貨櫃船運市場旺季已過，歐洲線漲價完全靠控艙減班，以及船公司為了明年1月新長約價全力推升的上調。超大型攬貨公司則指出，美國線因為第四季貨量不足，運價估計會逐步下調，本周美西線運價每大箱已經跌破4000美元，在3700-3900美元之間，美東則維持在4500-4600美元之間。

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SCFI今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價2451美元，上漲99美元，漲幅4.05%，地中海線每箱3055美元，上漲148美元，漲幅5.09%，美西每大箱4729美元，下跌97美元，跌幅2.01%，美東每大箱5281美元，周漲23美元，漲幅0.44%。

波斯灣線每箱運價1489美元，周跌27美元，跌漲幅1.79%；南美線(桑托斯)每箱運價5931美元，周跌428美元，跌幅6.73%；東南亞線(新加坡)每箱運價601美元，周漲65美元，漲幅12.13%。