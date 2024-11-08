富邦銀香港踩反洗錢紅線　挨罰1652萬

台積電「白手套」事件延燒！ 爆11日起斷供中國7奈米先進AI晶片

市場傳出，台積電通知所有中國大陸AI晶片客戶，自11月11日起暫停供應7奈米和更先進的晶片。台積電表示，不評論市場傳聞，強調一向遵守所有可適用的法令與規範，包括可適用的出口管制法規。

廣達AI伺服器超旺！累計前10個月營收突破兆元 超越2023年紀錄

受惠於AI伺服器暢旺，廣達（2382）8日公告10月營收持續站穩千億元大關，來到1,358.93億元，更寫下歷史同期新高紀錄，年成長近5成；此外，廣達累計今年前10個月營收也突破兆元大關，達1.13兆元，已超越2023年全年營收1.08兆元，並有機會挑戰2022年全年營收紀錄。

台積電10月營收3142.4億元、月增24.8% 再創歷史新高

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日公佈10月營收，台積電2024 年10月合併營收約為新台幣 3142 億 4000 萬元，較上月增加了24.8%，較去年同期增加了29.2%，寫下歷史新高紀錄。

上任不到72小時 台灣金聯新董座呂政璋請辭

台灣金聯新任董事長呂政璋本周三（6日）才接任，不過未滿72小時就宣布「生涯規劃」請辭，成為台灣金聯繼「小英表姊」、前勞動部長林美珠後，第2任期最短董座。

川普2.0來襲！ 外媒點名投資市場「五大」輸家和贏家

川普在美國總統大選，將在明（2025）年1月重返白宮，其強勢作風也讓外界猜測誰會是政策贏家及輸家，歐洲新聞《Euronews》歸納出市場中美國小型股、俄羅斯資產、特斯拉、比特幣，以及美國銀行業為五大贏家；至於五大輸家分別為再生能源業、中國股市、歐元、美國國債，以及德國汽車製造商。

台銀出手打詐！ 宣布暫停非實名制社群廣告

繼兆豐銀之後，政府100%持股的台灣銀行今（8）日宣布暫停在非實名制登錄之社群媒體廣告行銷，共同加入打詐行列。

股東會超前部署！王品發行禮物卡 折扣價值翻倍

每年上市櫃公司股東會紀念品總成為市場關注焦點，搶先迎接2025年股東會旺季，王品（2727）今日宣布，即日起發行「股東會禮物卡」，面額為50元及100元，每張禮物卡豪氣加碼等值折價券、價值翻倍，可使用於王品集團旗下25個品牌、300逾家餐廳。

雲端發票活動「獎品暫停」發放原因曝光 須配合調查局辦案

「雲端種樹趣 e起集點數」出現4人重複中獎爭議目前正在調查局台北市調處追查當中，台北國稅局向外公告，系列活動「AI人氣王比賽」獎品600元禮券暫停發放，引發外界批評「黑箱」，對此熟知活動辦理原則者指出，給獎是因為要配合調查局追查暫停，待查明後就會核發。

台積電10月營收亮麗首衝破3000億 夜盤股價大漲逾3%

晶圓代工龍頭台積電（2330）在台股收盤後公布10月營收，不僅創下歷史新高，且首次跨越3000億元門檻，市場驚訝，台積電ADR夜盤股價也跟著飆升，至台北時間下午1點50分，股價最高來到208.09美元，大漲3.3%。

外資大買點火！鴻準續漲3%「逼近百元關卡」 爆量10萬張居冠

鴻海集團旗下機殼廠鴻準（2354）繼前一日爆量漲停後，8日股價以98元開高，最高衝上99元，飆漲逾3%後震盪，逼近100元大關，續寫2017年以來新高；開盤不到一小時成交量即達10萬張，為上市企業股票當日成交量冠軍。