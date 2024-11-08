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富邦銀香港踩反洗錢紅線　挨罰1652萬

▲▼富邦,北富銀,台北富邦銀行,富邦金。（圖／資料照）

▲台北富邦銀行。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦金重訊，子公司香港富邦銀行被香港金融管理局罰400萬港幣（1652萬台幣），理由是違反洗錢防制法。

公告中指出，這項裁罰案主要是反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》附表2第5(1)條及第19(3)條規定，受香港金融管理局裁罰。

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富邦銀行（香港）有限公司已完成改善措施，並由第三方機構辦理獨立審查，並於112年11月完成驗證其改善措施之有效性，這項裁罰香港金融管理局網站也同步揭露。
 

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