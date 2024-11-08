貨櫃三雄10月營收出爐！長榮年增77％　陽明萬海成長逾6成

▲長榮海運。（圖／長榮提供）



記者廖婕妤／台北報導

貨櫃三雄今日同步公告10月營收，長榮海運（2603）單月營收年增77％，陽明海運（2609）及萬海航運（2615）單月營收年增逾6成。

長榮海運10月單月合併營收為415.26億元，月減6.96%、年增77.73％；累計今年前10月合併營收為3892.82億元，年增68.97%。

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10月上旬的運價走勢主要受到中國地區假期及美東罷工影響，隨著節日後貨量回升，運價亦逐步回穩；後市價量走勢預估將受各區域的貨載需求、地緣政治及美國選後貿易版圖可能的變化等因素相互影響。

陽明海運10月單月合併營收為189.93億元，月減12.15%、年增68.06%；累計今年前10月合併營收為1882.22億元，年增57.9%。

陽明海運表示，10月營收較上月下滑，主要是受市場需求放緩及運價修正影響。展望未來，根據IMF最新經濟展望，受惠於通膨降溫，預期2025年全球經濟將穩定成長達3.2%，亞太新興市場仍然表現強勁；然而地緣政治緊張局勢、貿易壁壘及產業政策的改變可能為全球經濟成長帶來下行風險，此外美國大選後如全面徵稅政策付諸實踐，亦將對全球貿易造成衝擊。

萬海航運10月合併營收為137.79億元，月減8.01%、年增68.64%；累計今年前10月合併營收為1340.52億元，年增61.03%。

萬海指出，受市場運價修正，10月份營收較上月減少。Q4市場船舶運力持續受中東地緣政治緊張及美國大選後的不確定性等因素影響，公司將持續檢視航線配置並彈性調整，以回應客戶需求。