謝金河：台積電若被打趴　川普只能看中國再偉大

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

川普當選美國總統，美中兩國角力不斷，到底未來國際局面會怎麼發展？財金文化董事長謝金河在他臉書專以「讓中國再偉大？還是美國再偉大？」為題撰文，他寫道：川普「定見」就像對人刻板，要扭轉這個刻板印象有一定的難度！從這裡往下看，台灣未來會有很多變數，不容太樂觀，必須如履薄冰面對。他同時以聯電、力積電難敵中國成熟製程競爭的產業現實為例，直言「如果台積電也被打趴，川普只有眼睜睜看著中國再偉大！」

謝金河認為：「人流與金流決定美中兩國角力最後的勝負！同樣的，台灣經濟的榮枯也與人流和金流有關！這些年，為什麼台灣經濟比大家想像中好？是因為有台積電加上資金，人流的回流。」

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以下是謝金河臉書內容：

讓中國再偉大？還是美國再偉大？

川普在大選中大獲全勝，他在全球無遠佛屆的影響力也無限加大，像是他公開表示不會讓蓬佩奧，海利入閣，或是要烏克蘭吞下被俄羅斯佔領的克里米亞，或是認為台積電偷了美國技術，台灣要付保護費⋯⋯

這是川普的「定見」，就像對人的刻板印象，要扭轉這個刻板印象有一定的難度！從這裡往下看，台灣未來會有很多變數，不容太樂觀，必須如履薄冰面對。不過任何事務都有核心價值，也就是基本面。

川普執政最核心的目標是讓美國再偉大！所謂的MGMA！回頭看川普在2016年當選總統時，那個時候，全世界都看好中國，像吉傑．羅傑斯就經常把「中國是21世紀最偉大國家！」掛在嘴上，橋水的Ray Darlio也說中國正贏得貿易戰！美國的華爾街投資專家，大多數人都看衰美國，看好中國。

我記得在2017年外貿協會有一個總裁戰略班，早上的課我去上，下午是新加坡李光耀的資政陳企業上課，我們各講3小時，看法完全相反。很多人議論紛紛，討論是誰的看法比較對？

那時川普剛剛上任，貿易戰沸沸揚揚，很多人問我，到底中國會贏？還是美國會贏？我說最簡單的原理：中國人賺到錢會不會把錢放在美國？美國人賺到錢，會不會把錢放在中國？中國人會不會把小孩送到美國讀書？美國人會不會把小孩送到中國讀書？

我說人流與金流決定美中兩國角力最後的勝負！同樣的，台灣經濟的榮枯也與人流和金流有關！這些年，為什麼台灣經濟比大家想像中好？是因為有台積電加上資金，人流的回流。

接下來大家要去想的問題焦點是：美國需要台積電多？還是台積電需要美國多？最簡單的一個問題，如果台積電是中國的，美國會偉大？今天的晶圓代工成熟製程已經被中國打爛，聯電股價最近大跌，力積電欲振乏力，這是產業的現實！如果台積電也被打趴，川普只有眼睜睜看著中國再偉大！

現在美國在半導體產業的大阿哥InTel市值只剩下台積電一成，南韓三星遠遠被台積電拋在後面，川普需不需要台積電？這是最核心的問題！我們不必樂觀過頭，但也不必懷憂喪志！

