台積電高雄廠區發現未爆彈 公司證實：以現場人員安全優先考量

台積電（2330）高雄楠梓廠區今日上午疑似發現未爆彈，目前已通知軍方相關人員前來處理，對此台積電也證實表示，配合主管機關規定辦理，以人員安全為優先考量。

傳SpaceX要供應鏈撤台！經濟部：求證台廠「未有工廠遷出規劃」

針對傳出SpaceX台廠供應鏈被要求遷出一事，經濟部11日表示，已在第一時間與關聯台廠聯繫，業者表示為服務全球供應客戶，配合客制需求進行生產調度已是常態，而在近期美國大選前後，未接到SpaceX公司要求工廠遷出台灣，因此經濟部強調，外界無須過度揣測與渲染，提醒國人注意資訊來源的正確性。

台股ETF受益人創高突破千萬 10檔高股息ETF最有人氣

最新台股ETF受益人數創高突破千萬大關，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，65檔台股ETF受益人最新一周增加26359人，總人數突破千萬來到10019802人，其中包括國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、00919群益台灣精選高息（00919）ETF三檔的人數都超過百萬；進一步觀察今年來台股ETF人數增加394.9萬人，單檔來看，新成立的元大台灣價值高息（00940）人數88.6萬最多，若以淨增加人數來看則是00919增加58.5萬人最具人氣。整體來看，今年來受益人增加超過1

謝金河：台積電若被打趴 川普只能看中國再偉大

川普當選美國總統，美中兩國角力不斷，到底未來國際局面會怎麼發展？財金文化董事長謝金河在他臉書專以「讓中國再偉大？還是美國再偉大？」為題撰文，他寫道：川普「定見」就像對人刻板，要扭轉這個刻板印象有一定的難度！從這裡往下看，台灣未來會有很多變數，不容太樂觀，必須如履薄冰面對。他同時以聯電、力積電難敵中國成熟製程競爭的產業現實為例，直言「如果台積電也被打趴，川普只有眼睜睜看著中國再偉大！」

川普2.0效應 896億資金重押比特幣衝破9萬美元

受到川普將重返白宮消息影響，比特幣觸及81000美元的歷史新高下，期貨溢價飆升，《CNBC》報導，已有28億美元（約台幣896億）的資金重押比特幣升破9萬美元，推升全球最大的加密貨幣創紀錄的漲幅將進一步上漲。

川普當選後特斯拉飆漲逾30% 空頭慘賠逾1600億

受到特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克力挺川普出任美國總統影響，特斯拉股價近5個交易日飆漲逾30%，《彭博社》報導，有對沖基金因放空特斯拉大賠逾52億美元（約台幣1664億元）。

台積電美國廠下月初舉行完工典禮 川普、張忠謀有望同台

市場傳出台積電位於美國亞利桑那州首座晶圓廠將於12月初舉行完工典禮，雖然台積電並未證實，外媒也指出，現任美國總統拜登與即將上任的川普，以及台積電創辦人張忠謀和董事長魏哲家都將共同出席，台積電重要客戶中，蘋果執行長庫克、輝達創辦人黃仁勳也傳出都將到場。

信用卡紅利點數換停車更難！ 國泰世華、兆豐銀明年起都限縮

想單純用信用卡紅利點數搶好康愈來愈難了！國泰世華銀、兆豐銀針對卡友最愛用的「市區停車」下手調整優惠，明年起想要拿點數兌換停車時數都會更加吃力。

快訊／台股收盤下跌24.25點 台積電跌5元至1085

台股今（11日）開低走低，加權指數終場下跌24.25點，以23529.64點作收，跌幅0.1％，成交量3555.72億元。

瞄準純網銀用戶！瀚亞攜手將來銀行 「15檔境內基金」買得到

瞄準年輕世代族群習慣使用數位銀行或純網銀，進行相關金融交易，瀚亞投信宣布攜手將來銀行，11月5日正式開賣15檔瀚亞境內系列基金。投資人可直接透過將來銀行申購兩檔百億規模的美國高科技基金及印度基金，以及台股科技基金最悠久的高科技基金，並享有0元手續費與0元信託管理費的基金投資優惠，搶攻年輕投資族。