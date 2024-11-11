大車隊10月合併營收2.53億元　創歷年10月新高

▲大車隊計程車媒合服務與平台周邊銷售營收皆持續穩健成長。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導

大車隊(2640)10月份合併營收為2.53億元，年增0.71%；創歷年10月新高，累計1月至10月合併營收為24.7億元，年增6.02%。

大車隊表示，今年營運動能持續穩健成長，集團持續專注創新服務及數位科技發展，司機總數28,000人以上，市占率達30%，同時55688 APP用戶數規模達720萬以上，加上不斷升級用戶叫車及生活服務需求，計程車媒合服務與平台周邊銷售營收皆持續穩健成長。

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55688集團連續兩年響應「與多元同行」活動，結合萬聖節推出彩虹版「五告讚」車貼，並將55688 APP Icon換成彩虹版，彰顯對多元性別友善與支持。集團以實踐ESG為己任，推廣DEI文化（多元、公平、共融）的建立，讓支持多元共融的理念深入台灣人日常。

55688不只努力提供全方位生活媒合服務，更致力與社會共創綠色經濟。10月與台中市政府合作推出高鐵站至高美濕地的（雙高）共乘服務，提供「省時、省錢、減碳」的綠色旅遊服務。同時55688 APP的「節能減碳車」服務達1.３萬輛以上，相當於每２台就有１台節能減碳車，以及有系統後台提供減碳車的里程數，讓企業用戶達成淨零目標更加便利。55688不只是叫車和生活服務的好幫手，更是與政府和企業攜手邁向淨零的好夥伴。

在公益行動上，55688與台灣計程車駕駛暖心協會舉辦公益捐血活動，這場活動展現出計程車司機們的熱情與善心，共76位計程車司機參與募得133袋熱血。集團持續實踐企業社會責任，致力營造友善與包容的社會關懷。

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