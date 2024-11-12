3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」...最新營收曝

▲上市光碟片製造加工大廠昶虹確定終止上市，因未依法申報財報，將於11月19日下市。（示意圖／達志影像）

文／今周刊

這檔股票下周就要變壁紙了！證交所公告，上市光碟片製造加工商昶虹（2443）於113年11月19日終止上市，昶虹截至11/8還有3萬多名股東，持股真的淪為廢紙。

昶虹未公佈財報，公告停止買賣滿6個月

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10月初時，證交所表示，昶虹因未依法令期限公告申報112年度財務報告，核有證交所營業細則第50條第1項第1款規定之情事，業經證交所公告，將於113年11月19日終止上市。

其上市有價證券自113年4月8日起停止買賣，又昶虹嗣未公告申報113年度第1季及第2季之財務報告，復經證交所公告併案停止買賣在案。

前開公告停止買賣期間至113年10月8日止已屆滿6個月，核有同細則第50條之1第1項第7款應終止其有價證券上市之情事，爰經證交所公告其有價證券自113年11月19日起終止上市。

另外，昶虹109年度之財務報告，經簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，核有同細則第49條第1項第3款規定之情事，其上市有價證券自110年4月7日起列為變更交易方法，至113年4月8日屆滿3年仍未改善，依同細則第50條第1項第16款規定，公告其上市有價證券自113年4月10日起併案停止買賣在案，倘停止買賣期間屆滿6個月併有同細則第50條之1第1項第7款應終止上市之情事。

昶虹曾是光碟、多媒體產品製造大廠，如今黯然下市

依同細則第50條之1第2項規定，昶虹經證交所公告其上市有價證券終止上市而尚未實施，倘於實施日至少8個營業日(113年11月7日零時)前，補行公告申報上開未依期限檢送之財務報告，且無同細則第49條第1項第3款所規定保留意見之查核報告或保留結論之核閱報告，暨無第50條之1第1項其他各款規定情事，並檢具相關事證向證交所提出申請者，證交所得公告免除其終止上市之實施。

昶虹國際成立於1996年，是光碟及多媒體產品製造大廠，2001年上市時資本額高達15.1億元，由於光碟已經不是時代主流，昶虹於2011年轉型成電子代工和醫療器材研發。

昶虹近日公布10月營收86萬2000元，與9月份的87萬9000元相比，減少了1萬7000元，月減1.93％，不過和去前112年同期的67萬2000元相比，增加19萬元。目前累計前10月營收1690萬7000元，年增98.32％。

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