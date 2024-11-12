台積電7奈米以下AI晶片禁銷中國 集邦：營收估影響5至8%

市場傳出台積電（2330）通知中國客戶將暫緩7nm(含)以下先進製程AI相關晶片出貨，以及未來若中國客戶欲在先進製程開案，皆須接受嚴格審查以確保晶片非用於AI或其他受限制用途。根據TrendForce最新研究報告，若該規範發酵，可能影響TSMC營收表現、7nm(含)以下先進製程產能利用率，也將衝擊中國AI產業發展前景。

「飛天計程車」爆破產！遭踢出那斯達克 停止交易

德國電動空中計程車製造商 Lilium 驚傳破產危機！總公司近日發出公告，由於旗下兩家德國子公司申請破產保護，那斯達克（Nasdaq）已正式通知將在6日起暫停Lilium的股票及認股權證交易，並啟動除牌程序。

神達股價連番大漲！「拉半根紅柱」爆量20萬張 今年獲利看增

工業電腦廠神達（3706）受惠北美大客戶資料中心業務，帶動10月營收達71.48億元寫下單月歷史新高，近日股價也連番上漲，繼前一天跳空漲停鎖至59.4元到終場，12日也開高走高拉半根，來到63.5元、大漲近7%，短短一小時成交量就突破20萬張，居上市成交量第一。

比特幣一路暴衝！ 創歷史新高

在川普贏得總統大選、重返白宮之際，加密貨幣市場也因為川普的勝利獲得刺激，比特幣在過去24小時內飆升超過10%，突破了89,000美元，創下89524.98美元的新高。連帶其他加密貨幣也獲得拉抬，其中以太幣上漲超過6%，達到3,358.68美元，而狗狗幣更是大漲近24%。

快訊／大雨猛灌！宜蘭縣3地淹水警戒 三星鄉、羅東鎮雙列一級

大雨猛灌，經濟部水利署今（12）日上午10點27分公告，宜蘭縣共3地區淹水警戒，其中三星鄉、羅東鎮已明顯積淹水，列為一級淹水警戒區。

台積電斷供AI晶片 中國半導體指數反飆3年高點

根據外媒路透社報導，在美國要求台積電暫停向中國客戶運送先進半導體後，中國將加快晶片製造工作，反倒讓中證半導體指數週一交易中上漲逾6%，寫2021年12月以來最高水準。

快訊／台積電跌25元至1060 台股下殺逾380點

美股4大指數漲多跌少，台股今（12日）以23276.76點開出，指數大跌252.88點，跌幅1.07％，隨後跌勢擴大，下殺逾387點至23142.08點。

貨櫃船運明年歐美線長約價可高過今年 現貨價變數太多難料

貨櫃船運市場目前已積極展開明年元月歐洲線新年度長約協商，在紅海危機未見解除曙光下，估計新長約價可拉升約四成，明年5月美國線新長約估計也將大幅拉升，但國內法人指出，今年現貨市場運價元月開始往上走，到7月中旬才開始下修，至今仍維持在高水平，明年現貨市場變數太多，很難預測運費走向，如果紅海危機解除，運價將會大跌。

陽明Q3獲利大增911％ 萬海前3季每股賺12.34元

陽明海運（2609）及萬海航運（2615）搶先公布Q3財報，受惠傳統旺季及需求成長，陽明Q3單季稅後淨利年增911％，前3季每股賺14.79元；萬海則受惠受惠運價成長及船舶調度挹注，前3季每股賺12.34元。

美股「川普行情」破40000點！比特幣創新高 台積電ADR反跌3.55％

美股主指週一(11日) 延續漲勢，「川普交易」成為市場關注的焦點，小型股大幅上漲，標準普爾500指數收盤突破6,000點，道瓊指數首次突破44000點、兩大指數均創新高。台積電ADR（TSM）跌3.55％、收194.05美元；輝達（NVDA）跌1.16％、收145.26美元。比特幣首次漲破8萬6000美元大關。