台灣港務公司獲「金安獎」　展現工程卓越及安全管理實力

▲「台北港南碼頭C填區公共設施及永久護岸暨S04~S05碼頭工程」工程位置圖。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司113年度以「台北港南碼頭C填區公共設施及永久護岸暨S04~S05碼頭工程」、「高雄港A6碼頭護岸及新生地填築工程」，獲第18屆推動職業安全衛生優良工程金安獎，對於落實營建工程安全衛生管理及預防職業災害方面深獲肯定。

本次獲金安獎優等殊榮的「台北港南碼頭C填區公共設施及永久護岸暨S04~S05碼頭工程」，主要為發展台北港智慧車輛產業園區，興建其必要之永久護岸、公共設施，以及S4、S5兩席汽車運輸船靠泊及裝卸專用碼頭。預期在116年6月完工後，護岸部分可提供港勤工作船及其他小型工作船靠泊使用，南碼頭C填區內合計面積約50公頃的公共設施及S4、S5兩座碼頭，則供業者進行營運及運輸裝卸使用，不僅滿足園區內需求，也能加速產業進駐，提升國際商港之競爭力。

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另獲佳作之「高雄港A6碼頭護岸及新生地填築工程」，為港務公司配合能源政策、推動離岸風場開發並落實國產化目標，並結合民間企業投資興建之風電設備組裝、儲運等設施，攜手打造離岸風機水下基礎及海底電纜生產、發貨基地。本案預計於114年4月完工，提供完整腹地及碼頭作為風機基礎及海底電纜輸運，期藉由南部地區之製造產業聚落及高雄港海運樞紐區位特性，持續帶動國內離岸風電產業發展。

此次獲獎之工程皆屬行政院核定之「國際商港未來發展及建設計畫」項目，港務公司在工程的執行上，除兼顧商港營運需求及政策發展，同時也重視職業安全衛生管理，從選商階段即納入職安績效做為評比，至規劃設計階段便全面考量契約、相關計畫、作業費用等施工安全衛生源頭管理事項，落實風險評估與傳遞，並針對高風險作業項目定期檢視查驗、制定承攬商職業安全衛生管理規範等，實踐各項職業安全衛生目標。

港務公司也積極偕同地方政府辦理安全衛生輔導及宣傳、參與安衛家族活動，未來將持續透過產官合作，更有效的提升港區工程職業安全衛生管理品質，持續保障工程人員的安全與健康，善盡企業社會責任。