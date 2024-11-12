星宇航空Q3獲利年增389％創新高　前10月營收逾290億元

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）公告Q3財報及10月營收，受惠航空市場需求回升，以及全球油價持續維持低檔，Q3單季獲利創新高，前3季每股賺0.64元；10月客貨運營收穩定成長，前10月營收逾290億元。

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星宇航空Q3單季合併營收為95.95億元，稅後淨利為6.35億元，EPS為0.25元；累計今年前3季合併營收為259.27億元，年增62％，稅後淨利為15.35億元，年增389％，EPS為0.64元；10月單月合併營收為30.98億元，月增10％、年增48.45％；累計今年前10月合併營收為290.25億元，年增60.87％。

星宇表示，10月客運營收為25.90億元，月增12%、年增41%，持續穩定成長；貨運10月營收為3.53億元，年增149%，主要是美國市場需求持續熱絡，受惠於載貨量及運價仍維持高水位，貨運收入連續7個月突破歷史新高。

機隊方面，星宇指出，預計今年底前再引進2架A350-900新機，屆時整體機隊規模達26架機；同時持續擴展中部市場，並已於10月新增投入一架A321neo至台中國際機場。此外，10月27日正式首航越南富國島航線，提供每日一班飛航服務；日本沖繩航線將於12月2日開闢，每周飛航4班，使中南部旅客有更多的出國選擇。

航線方面，星宇也提到，北美洛杉磯航線將於12月22起增加為每週10班。因應寒假及農曆新年旺季需求，星宇航空將於明年1月15日至2月28日期間，泰國清邁航線增為每日一班，同時正籌備規劃明年上半年開闢日本神戶航線。