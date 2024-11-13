9月降息以來債券ETF表現　非投等債包辦前四名

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

聯準會啟動降息循環，債券ETF表現備受注目，觀察九月首次降息以來91檔原型債券ETF含息報酬表現，整體來看，以非投等債與短債表現相對佳，值得一提的是，漲幅前四名都是非投等債ETF包辦表現最出色，其中以群益優選非投等債（00953B）上漲2.9%表現最佳，其次依序包括富邦全球非投等債（00741B）、凱基美國非投等債（00945B）、國泰優選非投等債（00727B）也都有2%以上的好表現。

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ETF理財達人指出，觀察00953B所以表現出色，在於其成份券權重採用「市值加權」，追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上(含)，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。

群益投信表示，觀察各類固定收益商品從停止升息以及展開降息以來表現，不管是從資金面還是基本面來看，非投等債表現明顯較佳，當前美國經濟仍具韌性，而川普政策亦支持美國經濟，故市場對於美國經濟軟著陸看法不變，按照歷史經驗，在「軟著陸+預防性降息」的情境下，非投等債後續表現將領先其他固定收益商品。特別是全球資金匯集、聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債ETF更是首選。

00953B經理人李忠泰指出，降息投資人最需要的就是鎖高息、低波動的投資工具，債券ETF就是其中之選，歷經三年暴力升息環境，在今年聯準會降息後，非投資等級債券資金終於轉為淨流入，根據Morningstar資料庫中債券基金之資金流向顯示，今年以來市場資金已回流數百億美元到非投資等級債，再加上非投等債擁有較高息收的配置優勢，顯示出此時正適合進場布局非投等債ETF。