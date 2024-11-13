勞發署員工疑遭霸凌輕生　勞動部：本周完成3場次約談

AMD證實全球裁員千人！ Q3財報發布後股價跌逾13%

超微（AMD）在數位匿名網友於線上論壇爆料後確認，該公司決定裁減4%員工，以便將資源投入成長力最高的機會上；而另一些貼文聲稱4%員工將被解僱，估計受影響員工有1000名，AMD第3季財報公告後股價已跌逾13%。

中租-KY跌逾4%！力守現增溢價125元 外資連6賣

中租-KY（5871）繼昨（12）日以跌停價收盤後，今（13）日續開低盤，一度下挫逾4%，惟股價力守在現增溢價125元，而外資也連六賣，持股比例降至5成以下。

銳澤中籤賣掉最多賺4.85萬 掛牌首日蜜月行情漲逾4成

台積電（2330）設備供應鏈成員之一銳澤實業（7703）今（13）日正式掛牌上櫃，以每股120元掛牌上櫃，早盤以166.5元開出，上漲46.5元，漲幅38.75%，開盤9秒就來到168.5元高價，漲幅逾4成，中籤戶開盤就賣，最多可賺進4.85萬元。

黃金存摺6天跌108元 成也川普、敗也川普

低掛出每公克2728元的價位，刷1個月新低，統計自川普確定當選以來，黃金存摺近6個交易日每公克報價已跌逾108元，跌幅超過3.8%，交易員大嘆「成也川普、敗也川普」。

稅收超徵估逾4000億 財長：普發6000元確定沒辦法

財政部長莊翠雲今（13）日在立法院財委會中指出，初估今年稅收超徵逾4000億元，但沒有到5000億，立委賴士葆詢問是否「再還稅於民？」莊翠雲以「這恐沒有辦法」、「確定沒辦法」回應。

三星電子股價探逾4年新低 慘輸對手海力士、輝達

韓國晶片製造商三星電子（Samsung Electronics）因獲利欠佳和市場競爭加劇，今天股價連續第4個交易日下挫，觸及4年多以來的最低水準。

明年手機面板出貨量微跌1.7% 研調估中系廠商占比有望逾70%

根據TrendForce最新調查，雖然2024年整體手機市場預估僅小幅成長3%，但二手機與整新機需求增加帶動手機面板市場成長，估計今年出貨量將達到20.66億片，年增6.7%。2025年由於新機需求穩定，手機市場可能回歸供需循環的穩定期，而二手市場需求預計持穩或小幅下降，導致手機面板出貨量年減1.7%，預估為20.32億片。

快訊／台股收盤大跌121.54點 台積電跌15元至1035

台股今（13日）開低走低，加權指數終場大跌121.54點，以22860.23點作收，跌幅0.53％，成交量3809.0億元。

桃園觀音工廠飄恐怖橘色酸氣「竟是硝酸外洩」 最重可罰2千萬

針對桃園市觀音區環科園區秀霖環境科技公司今（13）日清晨發生橘色的酸性氣體外洩事件，桃園市環保局會同環境部技術小組稽查後確認，是該公司在硝酸卸收作業時發生外洩，業者指出現場外洩情事已獲控制，但該廠已違反空氣污染防制法，最重時可開罰2000萬元罰鍰。

呂政璋上任3天閃辭台灣金聯董座 財長：我不認識這個人

台灣金聯董事長呂政璋上任3天後閃辭引發熱議，財政部長莊翠雲今（13）日被問及周邊單位人事案時公開表示「我不認識這個人」，但也坦言呂政璋突然離職可能對行政團隊造成困擾，莊說：「我們也尊重他的選擇。」