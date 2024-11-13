台積電10月刷1100元天價　定期定額戶爆退場潮

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所今（13）日公告10月台股定期定額戶數表現，「護國神山」台積電（2330）雖在10月創下1100元天價，但投資人無力上車，導致單月定期定額戶數大減8700戶，在台股20大定期定額標的中衰退最多；另外鴻海（2317）; 中信金（2891）與富邦金（2881）是20檔主流定期定額中，「唯3」單月正成長的個股。

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▲10月台股定期定額統計按戶數增減排序，可點圖放大。（圖／ETtoday新聞雲製）

證交所指出，鴻海10月定期定額交易戶數1萬6565戶，較9月增加402戶；中信金來到1萬5705戶，較9月增加226戶；富邦金（2881）為1萬2625戶，較9月增加102戶。

統計顯示，台積電交易戶數雖因此降至8萬8970戶，仍是定期定額排行中最多的標的；其次則是兆豐金（2886）的3萬2236戶（月減910戶）；玉山金（2884）的2萬9925戶（月減651戶）。

台積電10月法說會之後股價衝上1100元歷史新高，每張投入成本超過110萬元，對定期定額投資人而言形成不小壓力，單月減少8700戶，也寫下該公司定額定額戶數掉最多的紀錄。