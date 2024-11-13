曾是輝達最大股東！孫正義「太早賣」血虧5.6兆　哭癱黃仁勳肩膀

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（左）今天現身日本東京暢談人工智慧（AI），與軟銀集團執行長孫正義（右）進行了深度對談。（圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

日本東京人工智慧（AI）高峰會今（13 日）登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與軟銀集團執行長孫正義進行了深度對談，兩位科技巨頭的交流充滿幽默，期間黃仁勳更揭露孫正義曾是輝達最大股東，讓孫正義一聽不禁苦笑、假裝哭暈在黃仁勳肩膀上，黃仁勳見狀則再笑稱，「沒關係，我們可以一起哭」，場面相當熱絡。

黃仁勳在會中透露，孫正義曾在某個時間點曾是輝達的最大股東，不過當輝達股票5年前大跌時，孫正義全數出售，當時價值不到40億美元（約1297億元台幣）。如今，這些股票價值已達到1780億美元（約5.8兆元台幣），顯示孫正義為此錯失了巨大的投資機會。孫正義聽聞後，當場也做出了哭倒在黃仁勳肩上的動作，而黃仁勳則再搞笑安慰「沒關係，我們可以一起哭。」

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黃仁勳解釋，大約在10年前，孫正義曾提議借款給他，用於收購整個輝達，並提出輝達與軟銀合併的構想，但當時他拒絕了，現在回想起來「我後悔沒拿那筆錢。」

除此之外，黃仁勳與孫正義也宣布了兩家公司的新合作計畫，軟銀將採用輝達最新的Blackwell平台，打造日本有史以來最強大的AI超級電腦，並透過使用輝達AI Enterprise軟體，建立一個AI市集，以滿足日本對於安全AI運算的需求。這項新服務將支援AI訓練與邊緣AI推論，使軟銀成為日本的AI網格，開創新的商機。

另外，軟銀集團也將使用輝達AI Aerial加速運算平台，已成功試驗全球第一個結合AI與5G的電信網路，即5G AI-RAN，為全球電信業者釋放數10億美元的全新收入商機。

事實上，孫正義早前在沙烏地阿拉伯投資會議上就預言，2035年將實現超級AI目標，估計需要高達292兆台幣的投入。他認為輝達在GPU市場的前景將因AI熱潮而持續增長，輝達的市值也因此仍被低估。