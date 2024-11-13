台灣經貿網亮相慕尼黑電子展　瞄準德國電子市場獲利新契機

▲台灣經貿網前進慕尼黑電子展，國際買主踴躍詢問（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2024年慕尼黑電子展(Electronica) 於本月12日至15日在慕尼黑展覽中心開展，德國電子資通訊產業居歐盟領先地位，自1964年辦理本項專業展迄今，該展已成為全球規模最大的電子零組件專業雙年展。台灣經貿網今年攜手25家尊爵會員的產品資訊參展，期盼創造與歐洲夥伴更深廣的商業合作機會。

本屆展覽共有16個展區，超過3千6百家國際參展商聯袂展出，因應持續增長的參展需求，首次擴增使用到18個展館，德國作為歐洲的科技領頭羊，產業端有其深厚的專業底蘊，政府有計畫地投入預算支持，電子與資通訊產業前景持續看好。

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根據Market Research Future針對德國ICT市場所做的調查報告顯示，2032年德國ICT市場規模預計將達到5006億美元，年均增長率為11.3%，具備長期成長前景。慕尼黑電子展作為產業領導性專業展，點出「全電動社會(All Electric Society)」的發展趨勢，這個未來想像的關鍵在於永續能源、能源儲存和轉換，以及減少石化燃料的使用。

奠基於此，今年度的展會4大主題為AI、車用電子、永續發展與人才培育，重點指出德國電子資通訊產業的發展主軸，本次主辦單位亦圍繞這些主軸針對通訊電信與車用電子辦理多場研討會，以應對未來數位轉型和智慧應用的需求。

台灣經貿網本次展出涵蓋通信天線、電源方案、條碼掃描器等多項台灣優質產品資訊，豐富的品項與客製化採購服務廣獲買主好評，現場向德國、法國、義大利等國際買主推廣會員產品與經貿網平臺服務，巴西I商表示「免費的客製化採購服務是工業中間品採購時的一大助力，期待後續透過台灣經貿網協尋品質優異的電子零組件合作夥伴」。

尊爵會員神康國際的USB線材與神鐳光電的Barcode掃描器吸引買主眼球，行家貿易展出的5G天線獲英國與瑞士買主駐足詢問。台灣經貿網結合線上線下的整合行銷方案，透過網路無國界、無時差的全年服務推廣外，更攜手會員展品前進實體展會展出，近距離接觸國際買主，以多元化的管道提升推廣效益。

「台灣經貿網」由經濟部國際貿易署委託外貿協會所營運，是彙集最多台灣出口廠商資訊的國家級貿易網站，也是國外買主搜尋台灣產品的首選平台。

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