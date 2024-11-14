快訊／台積電跌5元至1030　台股開盤下跌39點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數有漲有跌，台股今（14日）以22821.04點開出，指數下跌39.19點，跌幅0.17％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1030元，跌幅0.48％；鴻海（2317）上漲0.5元至215元；廣達（2382）下跌3元至319元；陽明（2609）上漲0.2元來到71.5元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.02元至9.47元。
美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場上漲47.21點或0.11％，收在43958.19點；標準普爾500指數上漲1.39點或0.02％，收5985.38點；那斯達克指數下跌50.67點或0.26％，收在19230.73點；費城半導體指數下跌102.35點或2.0％，收5006.29點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|43958.19
|▲47.21
|▲0.11%
|S&P500
|5985.38
|▲1.39
|▲0.02%
|NASDAQ
|19230.73
|▼50.67
|▼0.26%
|費城半導體指數
|5006.29
|▼102.35
|▼2.0%
資料來源：證交所
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