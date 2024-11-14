抽中拼賺逾13萬！　LINE Pay申購11／25起跑

▲LINE Pay經營團隊，圖中為LINE Pay董事長丁雄注。（圖／記者楊絡懸攝）
記者巫彩蓮／台北報導
第三方支付業者LINE Pay（7722）配合上市前公開承銷，暫定承銷價508元，將在11月25日至27日公開申購，29日正式掛牌上市。以LINE Pay今（14）日早盤最高價646元估計，抽中可現賺13.8萬元。
LINE Pay對外競價拍賣6080張，競拍底價409.68元，最高得標張數782張，暫定承銷價508元，競拍時間為11月15日至19日，11月21日開標；11月25日至27日辦理公開申購，11月29日抽籤，暫定12月5日掛牌。。
LINE Pay主要收入來源為手續費收入，佔總營收83%；其次為金融推廣合作收入，佔12%，以及廣告行銷平台收入佔3%。今年前三季累計營收新台幣45.3億元，年增32.3%；稅後淨利4.79億元，年增27.0%；每股稅後純益（EPS）7.99元，年增29.7%，董事長丁雄注指出，今年前三季的營收與淨利表現已接近去年全年水準。
截至目前，LINE Pay用戶數已突破1270萬戶，覆蓋台灣逾半數人口；此外，LINE Pay用戶綁卡數超過1830萬張，與銀行合作發行的聯名卡及點數回饋卡累計發卡數突破800萬張。
截至上午9點半，LINE Pay報每股643元，下跌7.08元或1.09%，與承銷價508元相較，抽中每張仍有逾13萬元的價差。
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