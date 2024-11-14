抽中賺2.3萬！三商餐飲今起申購 報酬率逾3成

三商餐飲（7705）將於11／26掛牌上市，今（14）日起辦理公開申購，每股承銷價暫定為70.88元，以13日興櫃收盤價94.4元計，抽中可賺2.35萬元，報酬率逾3成。

快訊／台股收盤大跌144.85點 台積電持平至1035

台股今（14日）開低走低，加權指數終場大跌144.85點，以22715.38點作收，跌幅0.63％，成交量3996.55億元。

融資公司成打炒房破口！挨轟「土匪」 金管會：有掌握

央行祭出第七波選擇性信用打炒房，惟融資公司卻成為打炒房的破口，立委郭國文指出，融資公司用約2％的低利率，向國銀貸款底下成立投資公司，用12~14％再融資給建商，進行融資套利，讓融資公司反而成為銀行法72-2的破口。這簡直是「土匪」，金管會主委彭金隆今天（14日）證實，金管會已有掌握，會要求銀行要落實貸後管理。

緯穎Q3獲利創新高 股價逆勢漲近8%

AI伺服器大廠緯穎（6669）受到獲利創新高、分割台南分公司等多項消息激勵，今（14）日盤中股價一度逆勢漲近8%至2310元，為4個月高點，近午盤雖漲幅收斂，仍漲逾半根。

台灣虎航盤中亮燈漲停 長榮航股價寫17個月新高

我國4大航空業者Q3財報表現亮眼，長榮航（2618）、華航（2610）、台灣虎航（6757）今股價走揚，其中，台灣虎航盤中一度亮燈漲停，長榮航一度漲逾2％至40.9元，寫下17個月新高。

川普關稅免驚！央行楊金龍：晶片屬「戰略物資」 不一定被制裁

立法院財委會今（14）日邀請金管會、央行、財政部三個部會首長報告川普當選對台灣影響。立委林德福詢問是否會制裁台灣？央行總裁楊金龍回應，台灣ICT產業相當特殊，屬於戰略物資，由於美國設計、台灣製造，兩者合作關係是很特殊，台灣對美國順差並非台灣的產品價格低，而是美國需要，因此台灣「不一定」會被制裁。

數發部數位產業署參展資訊月 設智慧防詐專區

為提升民眾的防詐意識和能力，數位發展部數位產業署今年在資訊月的活動中，另外設立了智慧防詐專區，特別邀請了多個政府機關及企業共同參與，包括行政院打擊詐欺指揮中心、內政部警政署刑事警察局，並串聯台灣事實查核中心、MyGoPen、假新聞清潔劑、Meta共同合辦的「識讀防詐GO素養！」及LINE等，一起聯合展開宣導。

00878、00929交投熱絡 00936明除息獨憔悴

3檔即將在11月除息的台股ETF今（14）日交投兩樣情，至上午10點53分，有「國民ETF」封號的國泰永續高股息（00878）成交量逾17萬張居冠，復華台灣科技優息（00929）也有逾8萬張，交投熱絡。但是台新永續高息中小（00936）預計明（15）日除息交易，在配息探新低下，交易清淡，股價低檔盤整。

台積電美國廠開幕典禮「羅生門」 市場傳言多

台積電美國亞利桑那州廠首座晶圓廠近日傳出將舉行完工典禮，近期盛傳在12月初舉行，又傳出喊卡暫緩辦典禮，讓市場摸不著緒，針對傳言，台積電守口如瓶，都未證實或否認。

台積電AI晶片禁銷中國沒差 外媒：5奈米產能利用率還是100%

全球半導體代工龍頭台積電（2330）7奈米以下AI晶片禁止銷往中國，不過外媒指出，受到競爭對手三星和英特爾先進製程產品表現不佳影響，「這家台灣巨頭陷入需求過高的困境」，在AI需求太強的影響下，台積電5奈米生產線的產能利用率100%。