快訊／台股收盤大跌144.85點　台積電持平至1035

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（14日）開低走低，加權指數終場大跌144.85點，以22715.38點作收，跌幅0.63％，成交量3996.55億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以下跌39.19點開出，指數開低走低，盤中最高達22893.82點，最低22619.71點，終場收在22715.38點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1035元；鴻海（2317）下跌3元至211.5元；廣達（2382）下跌7.5元至314.5元；陽明（2609）下跌0.5元來到70.8元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.07元至9.42元。
今天漲幅前5名個股為台灣虎航-創（6757）上漲6.6元，漲幅9.98％；吉茂（1587）上漲4.25元，漲幅9.96％；泰碩（3338）上漲6.3元，漲幅9.94％；合機（1618）上漲4.45元，漲幅9.92％；神達（3706）上漲6.3元，漲幅9.92％。
跌幅前5名個股則為錼創科技-KY創（6854）下跌15.5元，跌幅10％；展達（3447）下跌10元，跌幅10％；益登（3048）下跌3.6元，跌幅9.92％；力銘（3593）下跌1.2元，跌幅9.16％；得力（1464）下跌1.5元，跌幅9.09％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|台灣虎航-創（6757）
|72.7
|▲6.6
|▲9.98％
|吉茂（1587）
|46.9
|▲4.25
|▲9.96％
|泰碩（3338）
|69.7
|▲6.3
|▲9.94％
|合機（1618）
|49.3
|▲4.45
|▲9.92％
|神達（3706）
|69.8
|▲6.3
|▲9.92％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|錼創科技-KY創（6854）
|139.5
|▼15.5
|▼10.0％
|展達（3447）
|90.0
|▼10.0
|▼10.0％
|益登（3048）
|32.7
|▼3.6
|▼9.92％
|力銘（3593）
|11.9
|▼1.2
|▼9.16％
|得力（1464）
|15.0
|▼1.5
|▼9.09％
資料來源：證交所
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