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快訊／台股收盤大跌144.85點　台積電持平至1035

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（14日）開低走低，加權指數終場大跌144.85點，以22715.38點作收，跌幅0.63％，成交量3996.55億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以下跌39.19點開出，指數開低走低，盤中最高達22893.82點，最低22619.71點，終場收在22715.38點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1035元；鴻海（2317）下跌3元至211.5元；廣達（2382）下跌7.5元至314.5元；陽明（2609）下跌0.5元來到70.8元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.07元至9.42元。

今天漲幅前5名個股為台灣虎航-創（6757）上漲6.6元，漲幅9.98％；吉茂（1587）上漲4.25元，漲幅9.96％；泰碩（3338）上漲6.3元，漲幅9.94％；合機（1618）上漲4.45元，漲幅9.92％；神達（3706）上漲6.3元，漲幅9.92％。

跌幅前5名個股則為錼創科技-KY創（6854）下跌15.5元，跌幅10％；展達（3447）下跌10元，跌幅10％；益登（3048）下跌3.6元，跌幅9.92％；力銘（3593）下跌1.2元，跌幅9.16％；得力（1464）下跌1.5元，跌幅9.09％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
台灣虎航-創（6757）72.7▲6.6▲9.98％
吉茂（1587）46.9▲4.25▲9.96％
泰碩（3338）69.7▲6.3▲9.94％
合機（1618）49.3▲4.45▲9.92％
神達（3706）69.8▲6.3▲9.92％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
錼創科技-KY創（6854）139.5▼15.5▼10.0％
展達（3447）90.0▼10.0▼10.0％
益登（3048）32.7▼3.6▼9.92％
力銘（3593）11.9▼1.2▼9.16％
得力（1464）15.0▼1.5▼9.09％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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