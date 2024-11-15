先探／鴻海集團人氣熱　AI猛將報到

今年科技日現場，下一個兆元產業成為鴻海對ＡＩ發展的重要註解，鴻海領先同業於年底出貨GB200首批訂單，旗下小金雞成為第四季集團股的急先鋒。

文／周佳蓉

隨著ＡＩ人工智慧技術的飆速發展，ＡＩ巨頭輝達（Nvidia）乘著成長高速列車，於十一月八日加入美國道瓊工業指數，取代英特爾（Intel）成為新成分股，如今輝達市值突破三．五六兆美元、超越蘋果市值，這一變化也凸顯英特爾由盛轉衰的歷程。

輝達創辦人黃仁勳不只一次強調市場對「ＡＩ晶片」需求的瘋狂程度，根據每年輝達皆會推出新一代晶片來看，二四年ＡＩ伺服器以Hopper系列為出貨主軸，二五年則以Blackwell系列為主，明年上半年生產主力為B200及GB200，相關晶片及零組件已於第四季陸續出貨。外資分析，鴻海集團從中已獲得GB200伺服器高達六成的訂單，由於鴻海積極進行垂直整合，從分歧管、快接頭到ＣＤＵ等皆能高度自製，因此成為GB200伺服器組裝廠的最大贏家，旗下子公司和供應鏈及另一家廣達跟著雨露均霑。

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新世代Rubin提前備貨

今年十月的鴻海科技日，除了展示Model U/D等電動車新品吸引眾人目光，會場還聚焦在人形機器人以及ＡＩ伺服器應用相關的機櫃、快接頭、散熱零件等展出，展現集團全面的ＡＩ布局，這些產品陸續取得客戶驗證之後也預計明年貢獻營收，邁入營運爆發階段。董事長劉揚偉樂觀看好ＡＩ為集團帶來的正面效益，直言將會是下一個兆元營收產品，並預計光是ＡＩ伺服器對整體伺服器占比今年可提升至四成，成長幅度亦是公司所有業務之最。

外資大摩預測，二五年GB200整體出貨量將達六～七萬機櫃，其中GB200 NVL72出貨占比更優於NVL36機櫃，以價格來看，NVL72平均單價約三○○萬美元，遠高於NVL36的一八○萬美元，包括微軟、亞馬遜、谷歌、Meta在內主要ＣＳＰ大戶，更以搶買NVL72為主，其中微軟、Meta對於GB200的需求尤為強勁。分析師指出，微軟第四季對該機種訂單量更暴增三～四倍，且從明年來看相關ＣＳＰ客戶ＡＩ投資仍將呈上揚趨勢，受益於NVL72訂單的強勁，鴻海曾透露，規劃於墨西哥打造全球最大的GB200伺服器生產基地，墨西哥廠因具備就近供應優勢，未來將躍升為第二大營收來源，勢必對公司營收、獲利都有明顯幫助。

而下一代ＡＩ晶片平台Rubin原預計二六年推出，月初ＳＫ集團會長崔泰源證實，輝達黃仁勳希望加速Rubin上市以搶占ＡＩ市場先機，海力士已因應要求將提前六個月供貨高頻寬記憶體（HBM4），隨著ＡＩ伺服器算力再提升，HBM4的高性能將成為新世代伺服器的標配，屆時伺服器單價可望輕鬆超越三百萬美元，可望再拉升ＯＤＭ廠營收及毛利率表現。

鴻家軍成第四季台股亮點

鴻海十月營收來到八○四八．四七億元，年增八．六％，為歷年同期新高，主要受惠於搭載蘋果全新Ｍ４系列晶片的筆電新品推出，零組件和組裝廠商皆在第三季出貨量有所提升，加上雙十一及感恩節檔期，拉動消費性電子動能，近期台股盤面表現上，市場目光再度轉向鴻海集團，成為資金進駐集團股的主要目標。（全文未完）

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