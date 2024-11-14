勞動部霸凌案　何佩珊喊話「調查絕對不會徇私」

▲勞動部長何佩珊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署1名同仁疑似受到職場霸凌，選擇在辦公室結束生命，消息震驚各界，勞動部已啟動調查，並發出問卷，對此，勞動部長何佩珊今（14）日呼籲，各界給予足夠時間處理，強調事件不會雲淡風輕的放下，也不會在缺乏事實證據的情況下草率判斷，且事件的調查絕對不會徇私，後續也會依調查的結果，進行行政上的處置。

何佩珊表示，「當知道北分署同仁離開我們的那一刻，我感到悲傷震驚，會選擇以如此決絕的方式告別，同仁的內心有多掙扎痛苦？」她指出，曾經去靈堂探訪，看望他的父母與家人們，在他年輕、稚氣的遺容之前駐足良久，也握著同仁媽媽的手告訴痛哭的她：「我正啟動調查，相信我，我會給你們一個交代，絕對不允許再有類似的事件發生。」

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何佩珊指出，事件發生的第一時間，她即開始著手了解各種狀況，在紛雜的訊息當中，試圖以客觀、冷靜的態度，來釐清整個事情的前因後果；我責成次長成立調查小組，邀請外部包含性平與心理諮商領域的專家學者，以及相關員工代表；「我相信，確認事實、找出原因、反省檢討，才能撫平悲傷，並且確保悲劇不再發生。」

何佩珊也說，網路與不同媒介針對本部的建議，「我都虛心受教。」她也呼籲各界給予勞動部足夠的時間，讓勞動部更為客觀、冷靜地處理這次悲傷的事件；請大家相信，事件不會雲淡風輕的放下，也不會在缺乏事實證據的情況下草率判斷。

何佩珊強調，「我要跟各位保證，事件的調查絕對不會徇私，後續也會依調查的結果，進行行政上的處置；我理解北分署同仁在這段時間受到的壓力和煎熬，大家都辛苦了！我與你們一同悲傷，但也期待與你們一同勇敢面對；在此也懇請北分署的同仁，放心地填寫問卷，勇於表達並協助提供事實及寶貴意見，一同讓勞動部的工作環境能夠更為友善。」

此外，目前網路上出現關於勞動力發展署北分署疑似涉及職場霸凌一案之調查問卷內容，勞動部表示，並非本調查小組主動提供，勞動部呼籲分署同仁能踴躍參與填寫，勇敢表達，也懇請社會大眾給分署全體員工一個乾淨不受干擾的空間。

關於各界關心調查小組的組成成員，勞動部聲明邀請包含性平、心理諮商之外聘專家及員工代表擔任委員，因目前仍在調查中，為確保調查保密性和公正性，無法公開成員名單，懇請予以諒解，勞動部會盡速完成調查，公開調查報告向社會大眾說明清楚，還原事實真相。

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