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友善好孕+免費團體險　台灣宅配通獲幸福企業金獎

▲宅配通總經理徐慶懿(後排中)領獎後與員工合影。（圖／業者提供）

▲宅配通總經理徐慶懿(後排中)領獎後與員工合影。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣宅配通打造友善好孕職場措施、幫全體員工免費投保團體保險與免費健檢，蟬聯1111人力銀行舉辦「2024幸福企業」榮獲「貿易流通」金獎的殊榮。

該公司指出，員工是台灣宅配通最重要的資產，著重職場安全與健康，除了勞工保險外，更幫全體員工免費投保團體保險。為關懷員工的健康，每年優於法令安排員工免費健康檢查，並對健康有疑慮的同仁進行健康管理並持續追蹤，安排職醫臨場面談健康指導與提供預防疾病的專業建議。

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為鼓勵員工維持健康BMI與預防心血管疾病，公司每年舉辦職場健康促進減重比賽，優勝者可獲得現金獎勵。此外，公司每半年實施消防演練、提倡無菸無檳的職場文化，致力營造安全、友善的健康職場環境，全方位照顧員工健康。

公司並積極打造友善好孕職場措施，展現對孕媽咪及準父母的關懷與重視，針對女性員工，除了每年提供首2天的全薪安胎假，更提供8天的全薪產檢假，特別針對34歲以上的高齡孕婦則加碼到10天的全薪產檢假，充分保障孕期健康。

此外，顧及男性員工的家庭責任，提供8天的全薪陪產檢及陪產假，讓準爸爸能夠陪伴老婆進行產檢，這些措施不僅優於法定規定，更彰顯企業對家庭與工作平衡的重視，期望能為孕期的員工營造更安心、友善的職場環境。

台灣宅配通積極落實永續發展承諾，以「取之於社會，用於社會」的理念推動各項公益活動，並解決公益活動中常見的物流瓶頸，整合各界資源，並建置「公益宅配」合作平台回饋社會。目前合作有華書基金會配送品格教育英文書，傳遞教育知識；協助東元文教基金會配送原住民表演的票券，支持原民文化活動；在中秋期間為人安基金會配送月餅禮盒，幫助「寒士就業計劃」；同時，也與忠義基金會攜手合作，幫助弱勢兒童順利就學。台灣宅配通以實際行動落實「公益最後一哩路」。

公司守護台灣在地自然環境之美，與雪霸國家公園共同參與移除外來植物的活動，並認養汶水遊客中心的原生種植物，以實際行動保護原生植物的棲息地。

此外，透過復育桃園大溪濕地，移除外來種物種，維護生態平衡。參與海洋保育計劃，號召員工身體力行、捲起衣袖參與海洋淨灘活動，一同守護台灣美麗海岸，上述ESG環境保護公益活動，能讓員工達到舒壓的效果，同時也盡到企業社會責任，與社會共創永續。

台灣宅配通致力營造友善、關懷且安心的職場環境，期望增強企業凝聚力與員工的歸屬感。歡迎有充滿熱情的夥伴加入台灣宅配通！

關鍵字： 宅配通友善好孕免費團體險幸福企業金獎

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