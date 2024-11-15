美超微下市壓力迫近　台概念股臉綠

▲美商超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美超微（Super Micro Computer）通知延遲提交上季（7到9月）的財報，在那斯達克下市風險升高，台股中美超微概念股華泰（2329）呈現破底走勢，股價來到34.5元，創下去年7月24日以來新低，而麗台（2465）、南俊國際（6584）、優群（3217）也被波及創下波段新低。

《路透社》報導安永會計師事務所（Ernst＆Young）於10月30日宣布辭去美超微財報報審計職務，美超微股就一路直瀉而下，到14日股價下跌1.28%，以17.78美元作收，距離3月13日的118.81美元歷史高點，股價跌幅達85%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

那斯達克交易所已通知美超微必須在11月16日之前，提交年度報告或提交合規計畫，若未不符合規定，從那斯達下市風險升高。

美超微年報延遲發布面臨3大挑戰：1.公司選擇並聘請一家獨立的註冊會計師事務所；2.公司管理層完成對截至2024年6月30日財務報告內部控制的有效性的評估；3. 獨立會計師對將納入2024年表格10-K的財務報表進行審計，並對截至2024年6月30日對公司財務報告的內部控制進行審計。

對於持有美超微投資人而言，急於了解下市後的情況，Wedbush分析師布萊森（Matthew Bryson）指出，「持有股票者依舊可以交易，只是必須轉向店頭市場（Over-the-counter，OTC）粉紅單市場（Pink Sheets）交易。」

美超微自那斯達克下市進入倒數計時，而相關概念以華泰股價最為弱勢，今（15）日股價跌深反彈，回到36.05元，股價創下去年7月24日以來新低，麗台股價走低67.3元，創下今年1月30日以來新低，南俊國際、優群也是呈現跌勢

