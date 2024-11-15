快訊／台股收盤上漲27.39點　台積電持平至1035

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（15日）開高走高，加權指數終場上漲27.39點，以22742.77點作收，漲幅0.12％，成交量4079.9億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲51.73點開出，指數開高走高，盤中最高達22940.8點，最低22690.77點，終場收在22742.77點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1035元；鴻海（2317）下跌4.5元至207元；廣達（2382）下跌17.5元至297元；陽明（2609）上漲1.4元來到72.2元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.05元至9.47元。
今天漲幅前5名個股為名軒（1442）上漲6.5元，漲幅10％；聯德（3308）上漲2.35元，漲幅10％；正新（2105）上漲4.5元，漲幅9.92％；福懋油（1225）上漲7.2元，漲幅9.88％；高力（8996）上漲29元，漲幅9.85％。
跌幅前5名個股則為日成-KY（4807）下跌3.3元，跌幅9.95％；悅城（6405）下跌4.9元，跌幅9.92％；志強-KY（6768）下跌10元，跌幅6.8％；佳大（2033）下跌1.8元，跌幅6.7％；可成（2474）下跌13元，跌幅6.07％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|名軒（1442）
|71.5
|▲6.5
|▲10.0％
|聯德（3308）
|25.85
|▲2.35
|▲10.0％
|正新（2105）
|49.85
|▲4.5
|▲9.92％
|福懋油（1225）
|80.1
|▲7.2
|▲9.88％
|高力（8996）
|323.5
|▲29.0
|▲9.85％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|日成-KY（4807）
|29.85
|▼3.3
|▼9.95％
|悅城（6405）
|44.5
|▼4.9
|▼9.92％
|志強-KY（6768）
|137.0
|▼10.0
|▼6.8％
|佳大（2033）
|25.05
|▼1.8
|▼6.7％
|可成（2474）
|201.0
|▼13.0
|▼6.07％
資料來源：證交所
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