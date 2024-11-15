快訊／台股收盤上漲27.39點　台積電持平至1035

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（15日）開高走高，加權指數終場上漲27.39點，以22742.77點作收，漲幅0.12％，成交量4079.9億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲51.73點開出，指數開高走高，盤中最高達22940.8點，最低22690.77點，終場收在22742.77點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1035元；鴻海（2317）下跌4.5元至207元；廣達（2382）下跌17.5元至297元；陽明（2609）上漲1.4元來到72.2元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.05元至9.47元。

今天漲幅前5名個股為名軒（1442）上漲6.5元，漲幅10％；聯德（3308）上漲2.35元，漲幅10％；正新（2105）上漲4.5元，漲幅9.92％；福懋油（1225）上漲7.2元，漲幅9.88％；高力（8996）上漲29元，漲幅9.85％。

跌幅前5名個股則為日成-KY（4807）下跌3.3元，跌幅9.95％；悅城（6405）下跌4.9元，跌幅9.92％；志強-KY（6768）下跌10元，跌幅6.8％；佳大（2033）下跌1.8元，跌幅6.7％；可成（2474）下跌13元，跌幅6.07％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 名軒（1442） 71.5 ▲6.5 ▲10.0％ 聯德（3308） 25.85 ▲2.35 ▲10.0％ 正新（2105） 49.85 ▲4.5 ▲9.92％ 福懋油（1225） 80.1 ▲7.2 ▲9.88％ 高力（8996） 323.5 ▲29.0 ▲9.85％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 日成-KY（4807） 29.85 ▼3.3 ▼9.95％ 悅城（6405） 44.5 ▼4.9 ▼9.92％ 志強-KY（6768） 137.0 ▼10.0 ▼6.8％ 佳大（2033） 25.05 ▼1.8 ▼6.7％ 可成（2474） 201.0 ▼13.0 ▼6.07％

資料來源：證交所