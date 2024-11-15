應材第四財季營收70.5億美元創新高　毛利率達47.3%

▲應用材料矽谷設備與製程創新暨商業化中心。（圖／應材提供）

記者高兆麟／綜合報導

應用材料（AMAT）發布2024年10月27日截止的 2024會計年度第四季與全年度財務報告。應用材料第四季營收為70.5億美元，創歷史新高。依據一般公認會計準則（GAAP），第四季毛利率為 47.3%，創新高的營業淨利為20.5億美元，相當於銷售淨額的 29%，每股盈餘（EPS）2.09美元。

應用材料非一般公認會計準則（non-GAAP）調整後的同期毛利率為47.5%，營業淨利創新高為20.6億美元，相當於銷售淨額的29.3%，每股盈餘也創新高為2.32美元。

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應用材料公司自營運中所獲得25.8億美元的現金，返還股東17.7億美元，包括14.4億美元的股票回購，和3.29億美元的股息。

在2024會計年度中，應用材料公司全年度營收為271.8億美元，創新高。依據一般公認會計準則，全年度毛利率47.5%，創新高，營業淨利為78.7億美元，相當於銷售淨額的 28.9%，每股盈餘8.61美元，皆創新高。

依據非一般公認會計準則 （non-GAAP） ，全年度毛利率為 47.6%，營業淨利創新高為79.2億美元，相當於銷售淨額的 29.2%，每股盈餘也創新高為8.65美元。

應用材料公司自營運活動中產生了86.8億美元的現金，返還股東50.1億美元，包括38.2億美元的股票回購，和11.9億美元的股息。

應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．迪克森（Gary Dickerson）表示︰「應用材料公司的技術領導地位和強大的執行力，推動第四季度和2024財年業績創下新高，這是我們連續第五年成長。我們的產品和服務組合使我們在協助客戶追求人工智慧和節能運算的過程中，提供獨一無二的支持。隨著這些半導體創新關鍵驅動力的重要性不斷增長，產業的發展佈局越來越仰賴材料工程，而應材在材料工程領域是獨步領先的領導者。」

展望 2025會計年度第一季，應材預期營收將大約落在 71.5 億美元，正負4億美元之間。非 GAAP 調整後稀釋每股盈餘大約落在 2.29美元，正負0.18美元之間。

非 GAAP 調整後稀釋每股盈餘的展望並未包括已完成併購所產生的已知相關費用每股 0.01美元，以及與內部無形資產轉移相關之淨所得稅利益每股0.09美元，但並未一併反映其他目前未知項目，例如併購相關的額外調整或其非營業性或非經常性項目，或稅務相關所產生的費用；相關項目具備潛在不確定因素而無法提供合理的預測。