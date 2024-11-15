雲品酒店杭州明年試營運　成立「雲品Collection」精品旅宿平台

▲雲品國際董事長盛治仁。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

雲品國際（2748）今日舉行法說會，董事長盛治仁表示，雲品酒店杭州將於明年投入營運，且未來將成立「雲品Collection」精品旅宿平台，將匯聚旗下原有委託經營事業中與旅宿相關的項目，創造出更多元且具深度的服務內容。

雲品國際Q3單季合併營收為5.19億元，年減2.76%，稅後淨利為0.27億元，年減57.21％，EPS為0.26元；累計今年前3季合併營收為17.55億元，年增7.05%，稅後淨利為2.05億元，年增11.93％，EPS為1.94元。10月合併營收為1.89億元，受颱風影響年減10.79%，累計今年前10月合併營收為19.45億元，年增5.01％，創同期歷史新高成績。

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盛治仁表示，「雲品酒店．杭州」（Fiore Della Cina）自2020年5月簽約後，便緊鑼密鼓籌備中，有望於2025年試營運，飯店位於樓高45樓的台泥中國營運中心杭州公亮大樓中，共有190間客房。

盛治仁指出，君品Collection從原本的1.0以宴會事業為主，加入了餐飲事業管理後進化為君品Collection 2.0，未來將加入旅宿服務的行列進化為3.0，並規劃成立「雲品Collection」，將雲品國際原有所受委託經營的旅宿據點囊括其中，旅宿設定規模為50間房以下、具獨特在地景觀、精緻高端服務、永續親生命設計等，包含南投福興溫泉、烏來蘇卡利漫活、台中富貴天心、台東北町日式建築宿舍群等四個據點，將持續打造出不同傳統飯店的旅遊體驗。

原君品Collection則以宴會暨餐飲事業管理為主，無論是場地共好夥伴如草山玉溪、美軍俱樂部、豪華遊艇等特色場域，或是委託經營餐飲宴會據點如茹曦酒店、皇家薇庭、蘭克斯特、圓觀和亞果薈等，透過洽談具特色的場地，以輕資產方式擴大餐飲服務，以風格迥異的空間獨特體驗，創造消費者餐飲的幸福記憶。

雲品國際母公司雲朗觀光集團旗下擁有多個知名品牌，除了海外的LDC ITALY七個義大利據點外，國內有翰品酒店高雄、兆品酒店嘉義、品文旅礁溪，經營君品酒店台北、雲品溫泉酒店日月潭、頤品大飯店、丼飯屋與君品Collection等品牌。