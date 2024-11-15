凱基證攜手櫃買中心　邀9家AI企業赴港引領外資目光

▲凱基證香港論壇。（圖／凱基證提供）

記者巫彩蓮／台北報導

為進一步吸引全球投資者對台灣資本市場的關注，櫃買中心與凱基證券於香港舉辦「2024台灣上櫃公司投資論壇」，並邀請台灣，包括萬潤（6176）、雙鴻（3324）、弘塑（3131）、旺矽（6233）、M31（6643）、譜瑞-KY（4966）、群聯（8299）、穩懋（3105）及聖暉（5536）等9家上櫃頂尖AI企業共同參與。

此次活動吸引來自世界各地70多位知名機構投資人參加，並安排130場專屬投資會議，論壇展示台灣企業在人工智慧領域的領先優勢和創新實力，讓全球投資者對台灣企業未來的發展潛力更加充滿信心。

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凱基證券總經理方維昌表示，本次論壇不僅展現出台灣企業在全球AI產業中的關鍵角色，也強化了台灣資本市場在國際舞台的影響力9家參與的台灣AI企業，涵蓋了晶片測試、伺服器散熱、先進封裝、無線通信、高速數據傳輸、製程環境、存儲與加速技術等領域，均展現出卓越的技術能力和無限潛力，這些企業正在推動全球AI技術的發展，並引起了國際投資人高度關注。

此次論壇同時為台灣企業提供與全球頂尖投資機構直接對話的機會，透過安排上櫃公司總經理、發言人或財務長與外資機構法人直接面對面，藉由一對一會談或雙方團隊交流等方式，讓投資人深入了解企業的長期策略、技術創新和產業趨勢。這不僅加強了外資對台灣櫃買市場的了解，也提升了台灣企業在全球資本市場中的能見度。

