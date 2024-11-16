台灣CEO擔憂地緣政治　KPMG：顧慮程度高於全球

▲KPMG安侯建業今日舉辦《2024台灣CEO前瞻大調查》，左起KPMG安侯建業顧問部執行副總林泉興、執行長施威銘、稅務部營運長陳彩凰、主席陳俊光、數位長賴偉晏、專業策略長池世欽及顧問部執行副總林大馗均一同與會。（圖／KPMG提供）

記者陳瑩欣／台北報導

KPMG安侯建業聯合會計師事務所發表《2024台灣CEO前瞻大調查》，發現地緣政治風險在台灣企業憂慮程度中達到14%，僅次於企業營運風險與顛覆性科技風險，而地緣政治風險在全球CEO調查中只排第4名，且憂慮比重僅12%，顯示台灣CEO對地緣政治的擔憂仍高於全球平均。

調查報告指出，在AI崛起與地緣政治動盪交織影響下，全球經濟在機會與挑戰中開始重塑。本次報告，台灣CEO視「企業營運風險」 (22%)為未來三年影響台灣企業的首要風險，其次依序為新興/顛覆性科技風險(16%)、地緣政治與政治不確定性風險(14%)、供應鏈風險 (12%)、數位網路安全(10%)及企業聲譽風險(10%)。

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KPMG安侯建業主席陳俊光表示，地緣政治緊張局勢加劇，國際衝突不斷，導致能源、航運和原物料供應鏈動盪不穩，CEO們必須提早規劃風險應對機制，以面對突如其來的挑戰。

調查指出，然全球經濟發展不確定因素帶給企業諸多擔憂，但展望國內經濟前景，84%台灣CEO對「國家景氣發展」具有信心，略高於全球(78%)與亞太區(79%)，多數企業在面臨動盪的國際情勢下，仍樂觀看待國內經濟發展。另有高達90%台灣CEO規畫在未來3年將增加人力，與2023年的66%相比增加24%。

陳俊光指出，在2024年人工智慧應用爆發、國際情勢動盪之下，企業所面臨的風險也愈加嚴峻。台灣CEO今年再次將「企業營運風險」列為首要風險，因其涵蓋範圍廣泛，並因不同產業而異。

當多重危機影響企業運作時，若危機管理機制不完善，將進一步衍生企業品牌風險，因此，今年調查結果也顯示，10%的台灣CEO認為「企業聲譽風險」是拓展業務的關鍵挑戰，此風險也首次進入近五年來的前五大風險。他提醒，在資訊快速流通的數位時代，企業應加強管理，以降低聲譽受損的風險。

陳俊光指出，過去五年，因應疫情，加速各產業推動數位化的腳步，AI應用已深植企業營運，成為驅動力。企業需精準投資新興科技，才能在競爭激烈的市場中立足。

儘管去年面臨高利率和通膨壓力，企業展現出高度靈活性，成功應對挑戰。但在今年的報告中，超過八成（84%）的台灣CEO表示感受到維持企業長期繁榮發展的壓力。陳俊光說，在面對營運成本上升、地緣政治升溫、供應鏈布局調整，以及AI治理及數位安全等風險，企業領導者更需要以前瞻思維引領企業開創新局。