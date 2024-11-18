甲醇燃料加注需求緊迫　上周五港公司與業者簽甲醇儲槽投資意向書

▲長榮海運已經訂造30艘甲醇船，傳出還準備再造11艘。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

我國長榮海運、萬海航運與德翔海運都已投資建造甲醇船或甲醇預留船，明年首季長榮就有甲醇船開始交船營運，我國港口提供甲醇加注需求日益緊迫，業界透露，上周五已有業者與台灣港務公司簽屬投資意向書，要在高雄港洲際二期石化油品儲運中心興建甲醇儲槽，預計花兩年時間興建；港務公司承認有簽屬意向書，但對方在正式簽約前不願意公開。

目前長榮海運累計已經訂造30艘甲醇船，根據Alphaliner最新訊息，長榮已經要求中、日、韓六家造船廠報價，準備再加訂11艘2.4萬箱(20呎櫃)甲醇雙燃料船，交付日期估計在2028年和2029年，將創下去年6月以來首次有船公司訂造超大型貨櫃船紀錄。萬海航運則是今年10月以來累計訂造了28艘甲醇船，德翔海運今年6月以來訂造的3艘1.4萬箱貨櫃船則是做了甲醇燃料預留。

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不過業界高階透露，有甲醇加注站對有造甲醇船的公司來說多了便利性，但是船公司也可以透過船隊調度配置來解決加注需求，主要是因為船公司造的都是雙燃料船，都還能使用傳統燃油，已經開始用新燃料的，多數是航行歐洲的船隻，因為歐盟已經開始徵收碳稅，而船公司配置各航線船舶時，彎靠台灣的船隻可以不安排使用新燃料的船隻，另鄰近的上海與新加坡都有提供甲醇加注，中國還是最大的甲醇燃料生產國。

今年年初克拉克森研究機構公布的調查顯示，全球僅有10個站點提供甲醇加注服務，另有11個正在開發中。相比之下，液化天然氣(LNG)，有188個站點提供加氣服務，還有82個正在開發中。

今年年5月底，新加坡開始提供甲醇加注服務，上海港務集團在今年4月開始提供綠甲醇加註服務，並已與麥司克、達飛、中遠海運、長榮等船公司簽訂協定，為各家船隊提供採購、供應及交付船用綠色甲醇燃料，開展港口船用綠色甲醇供應，成為全球首批綠色甲醇商業性加注點及區域綠色甲醇燃料加注中心。上港集團董事長顧金山在今年7月曾公開表示，中國有機會成為全球綠色甲醇中心。

陽明海運已經訂造了5艘1.55萬箱(20呎櫃)LNG船，後續的8千箱與1.4萬箱貨櫃船，因為對LNG船已經做過深入研究，現在主要都是在研究甲醇船，對於甲醇主要由中國大陸製造，會不會對具有官股身份的陽明成為障礙，陽明高階直言障礙一直都在，但是中國大陸的業務佔陽明總業務量的六到七成，陽明不可能不與大陸做生意。