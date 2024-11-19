快訊／台積電漲5元至1030　台股漲逾180點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（19日）以22614.74點開出，指數上漲68.2點，漲幅0.3％，隨後漲幅擴大，指數漲逾180點衝至22729點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1030元，漲幅0.49％；鴻海（2317）上漲1元至203.5元；廣達（2382）上漲3元至293.5元；陽明（2609）上漲0.7元來到72.8元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.43元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌55.39點或0.13％，收在43389.6點；標準普爾500指數上漲23點或0.39％，收5893.62點；那斯達克指數上漲111.69點或0.6％，收在18791.81點；費城半導體指數上漲55.18點或1.14％，收4888.77點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|43389.6
|▼55.39
|▼0.13%
|S&P500
|5893.62
|▲23.0
|▲0.39%
|NASDAQ
|18791.81
|▲111.69
|▲0.6%
|費城半導體指數
|4888.77
|▲55.18
|▲1.14%
資料來源：證交所
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