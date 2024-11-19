分署長涉霸凌逼走前次長？　前勞長許銘春：透過媒體才知

▲前勞動部長許銘春。（圖／記者李毓康攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁本月初疑似因受到職場霸凌，在辦公室輕生，消息震驚各界，勞動部長何佩珊今公布懲處結果，將分署長謝宜容調離原職位、降調為非主管職，並且送考績委員會議處，另由於謝是由前勞動部長許銘春一手提拔，且也傳出前次長王安邦曾約談謝宜容，針對今日勞動部記者會，許銘春也做出回應。

許銘春表示，「任何同仁的逝去，對我來說都是最悲痛的事。我與各位一樣，是經由媒體報導才知悉當時的次長曾為了管理問題約談分署長，我就當時未能即時得知該分署長的情況，在此表達最深的歉意與遺憾。」

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許銘春指出，根據勞動部調查結果，輕生的同仁長期工作負荷量太重，這是政府機關長期人力不足的問題，隨著為民服務的業務量增加，但公務人力卻沒有隨之調整，她的聲明中指出「過去我也曾為了發展署的員額不足向行政院爭取提升勞動條件，但受限於體制未果。」

許銘春說：「我們要記起教訓，希望經過這次憾事後，勞動部員額不足能夠受到行政院的重視；此外，各地方政府也要重新檢視，業務量與人力要符合比例，我們要痛定思痛徹底檢討，友善職場就從公部門開始。」

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