杜老爺冰淇淋進軍資本市場！　皇家可口11／26登錄興櫃

▲南僑投控風控長廖美惠、皇家可口董事長周明芬、皇家可口總經理高長慶。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

南僑投控（1702）子公司皇家可口（7791）將於11／26登錄興櫃，每股參考價為61元，旗下主要產品包括家喻戶曉的杜老爺冰淇淋、曠世奇派雪糕等冰品，冰品事業占總營收比重逾7成，推升今年前10月合併獲利達3.49億元，EPS為4.99元，且下半年都是消費旺季，全年營運樂觀。

皇家可口去年合併營收為30.31億元，年增21.2％，稅後淨利為3.54億元，年增135％，EPS為3.66元；累計今年前10月合併營收為23.3億元，稅後淨利為3.49億元，EPS為4.99元。

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皇家可口董事長周明芬表示，公司主要從事冰品、急凍熟麵的研發、製造及銷售，近年來冰品事業營運效率逐步提升，旗下產品包括曠世奇派雪糕、杜老爺甜筒冰淇淋、杜老爺冰淇淋、情人果脆冰棒等，都是家喻戶曉的暢銷場品。

周明芬指出，皇家可口去年冰品及急凍熟麵2大成長引擎營收達21.8億元，雙雙寫下新高，今年上半年營收則達12.55億元，與去年同期相比成長16％，其中今年杜老爺甜筒更有2位數成長，也透過聯名行銷持續擴大市占率，今年前10月已推出102支新產品；另皇家可口的霜淇淋也很受到廠商青睞，包括2013年開始跟全家合作代工霜淇淋、GODIVA第一支霜淇淋、IKEA、藏壽司、壽司郎等販售的霜淇淋，也都是皇家可口做的，未來霜淇淋的商機無限大。

此外，皇家可口旗下原本有知名江南料理餐廳「點水樓」，經過2年疫情受到衝擊，2020年出現虧損，因此去年12月皇家可口董事會通過，將點水樓股權100％全數出售給南僑集團另一子公司華強，因此今年財報並不會出現點水樓的營收。