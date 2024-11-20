「高雄版信義計畫區」買氣砍半　在地：終於不用再搶

▲最多百貨聚集的博愛路周邊，有漢神巨蛋、義享天地、漢神百貨3館以及聯上停35開發案等，堪稱「百貨一條街」。（圖／台慶不動產高雄裕誠自由加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄近年人口往北高移動，百貨也跟著一家接一家開，最多百貨聚集的博愛路周邊，有漢神巨蛋、義享天地、漢神百貨3館以及停35開發案等，堪稱「百貨一條街」，也是高雄版的信義計畫區，專家透露，上半年該區10年內大樓想買靠搶，下半年買氣直接冷卻。

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▲北高雄以漢神巨蛋到富邦BOT案的博愛路沿線最熱鬧，周邊已營運的百貨有漢神巨蛋購物廣場、義联集團旗下的義享時尚廣場。（圖／台慶不動產高雄裕誠自由加盟店提供）

台慶不動產高雄裕誠自由加盟店東李玟頡表示，北高雄以漢神巨蛋到富邦BOT案的博愛路沿線最熱鬧，周邊已營運的百貨有漢神巨蛋購物廣場、義联集團旗下的義享時尚廣場。

施工中的還有富邦BOT案，未來將有漢神百貨3館進駐，附近還有聯上停35開發案，等於整條博愛路周邊都快變「百貨一條街」，堪稱高雄版信義計畫區。此外，生活圈各項生活機能發達，又有捷運巨蛋站、凹子底站、凹子底森林公園，以及龍華國中小等明星學校，相當受自住客歡迎。

▲最受購屋族歡迎的是屋齡10年內大樓，與周邊5字頭起跳的新案價差大。（圖／台慶不動產高雄裕誠自由加盟店提供）

最受購屋族歡迎的是屋齡10年內大樓，價格落在每坪40~50萬元，自住客多以2+1房含平面車位為主，成交價約2500萬元，與周邊5字頭起跳的新案價差大。

李玟頡表示，近期因央行祭出信用管制，買氣明顯受影響，11月因年底購屋潮成交量出現回升，不過中古屋主心態穩，沒有急售倒貨的壓力，不急著脫手，大多看好區域房市未來發展，價格完全沒有受影響。

▲台慶不動產高雄裕誠自由加盟店東李玟頡表示，百貨一條街中古屋主沒有急售倒貨的壓力，價格完全沒有受影響。（圖／台慶不動產高雄裕誠自由加盟店提供）

李玟頡分析，從去年到今年7月前，區域10年內大樓因需求，買氣十分旺盛，「一有釋出都要用搶的，才買得到。」現在受限貸及信用管制影響，因屋主不降價、買方不加價，讓議價時間拉長，讓區域原本過熱的買氣趨穩，也有明顯降溫。

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