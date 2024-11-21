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AI助攻精子檢測，1分鐘內秀結果！邦睿生技從顯微鏡下找商機

▲邦睿生技董事長徐振騰。（圖／ETtoday資料照）

文／今周刊

「我印象很深刻，跟檢驗科的醫師聊天時，我問說『檢驗科最複雜的是什麼』？」邦睿生技董事長徐振騰談起創業緣起，回憶起一段過往，「對方說『就是精子檢測』，就算是資深專家，一天最多也只能看八組（精子檢體）。」

那段對話，成了徐振騰創業的根，他在一六年創立邦睿生技，做的是能取代肉眼檢測精子，一台內建鏡頭、具備人工智慧(AI)分析能力、能在一分鐘完成精子檢測並產出報告，外型酷似電腦主機的桌上型設備。

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這套設備，讓邦睿獲得全球精子檢測設備龍頭品牌、美國儀器大廠漢米爾頓.索恩(Hamilton Thorne)的青睞，對方更將自家產品從轉入動物用醫療、全力支持邦睿的發展。

如今，擁有全球53個國家的市場銷售，邦睿不但在美國打入近半的生殖醫學中心，在台灣客戶也有茂盛醫院、中國附醫、禾馨、送子鳥等知名不孕症醫療機構。近年來邦睿成長強勁，今年前三季1.6億元營收，不但已經與去年全年齊平，前三季每股盈餘(EPS)2.28元，也較去年全年表現，成長逾50%。

設備極小化　方便診所使用

茂盛醫院生殖實驗室主任黃俊嘉指出，邦睿的設備不但能快速檢測、產出報告，「功能也更多」。他解釋，包含精子DNA碎片、這個說明精子品質的重要檢測項目，邦睿的設備都能同步檢測，相較之前其他設備「還需要做螢光染色、有很多麻煩步驟。」便於操作的特性，讓邦睿的設備更易於獲得客戶採用。

創業之初，徐振騰就決定開發的設備，不但要內建AI、能看懂精子的狀態產出報告，還得把顯微鏡鏡頭做到極小，塞到設備中做成一個方便攜帶、小診所也方便使用的尺寸，這卻也導致鏡頭開發有著極高難度。

新鉅科技董事長鄭勝全解釋，該設備「要有顯微鏡的短焦距，卻又不能做到像顯微鏡(鏡筒)這麼長。」空間小導致無法放過多鏡片，邦睿要的鏡頭不但難做、下單製造的量又少，少有鏡頭廠願意嘗試。直到新鉅科協助這套罕見規格的鏡頭，才成功讓邦睿在2017年完成產品開發。

耗材銷售金額加添成長動能

為了打進醫院市場，邦睿接著找上盛弘醫藥做臨床合作驗證。盛弘醫藥健康管理部副總經理吳明訓說明，當時邦睿的設備只要約5分鐘就能產出結果，「而且準確度、一致性都很高。」有了臨床數據，邦睿於2018年取得了醫材銷售最重要的美國食品藥物管理局(FDA)認證，並持續開發耗材產品。

「就像買血糖機，也會買(試紙)耗材。」徐振騰檢視每次精子檢測，都有個用來提升精子濃度的需求。過去醫院會用試管放置離心機上提升濃度，邦睿對此開發出「精子優選器」，不但便於使用，黃俊嘉說明其價格更只要傳統做法的一半。

隨著2022年疫情趨緩，邦睿進入快速成長階段。其中歐美營收貢獻超過50％。2023年，同時耗材的營收貢獻開始超越檢測儀器，目前已經占比達55.6％，成為邦睿成長的重要動能。邦睿生技副總經理楊佩眞指出，未來在客戶設備大量使用的情況下，一年耗材的銷售金額，甚至能大於賣出一台設備的收入，藉此延續公司營收表現。

下一步目標　卵子、關節液檢測

只不過，相較於癌症篩檢等檢測需求巨大的市場，《生技投資聖經二部曲》作者羅敏菁指出，精子檢測不但需求相對低，「市場小、也沒有什麼太大的爆發性。」吳明訓也提到，對於檢測量不大的診所，自動化檢測設備的採購需求，也相對較低。如何打開市場、維持銷售熱度，將是邦睿一大挑戰。

「接下來，我們也要繼續跨足檢驗科的其他領域。」徐振騰放眼未來，強調從卵子到關節液，能透過顯微鏡做的檢測需求，都是邦睿看中的機會。在小眾市場找出商機，徐振騰自信能藉此擦亮招牌，在醫療檢測領域打出一片天。

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關鍵字： 今周刊邦睿生技徐振騰AI

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