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泰國台灣形象展聚焦智慧製造等五大主軸　170家台灣頂尖企業參與

▲台泰拳術表演，貿協董事長黃志芳也嘎上一腳。（圖／記者張佩芬攝）　

▲開幕典禮的台泰拳術表演，貿協董事長黃志芳(右三)也嘎上一腳。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

今(21)日上午在曼谷詩麗吉王后國家會議中心開展的泰國台灣形象展因「泰」制宜，以台泰產業合作為主軸，規劃10大形象館及6大特色展區，帶領170家廠商，使用220個攤位，以智慧製造、智慧醫療、循環經濟、智慧樂活以及文化&觀光為5大主軸，搭配產業合作研討會和商機媒合會，促進台泰之間的產業交流合作。

此外，展覽設計了工藝文化體驗活動，展示台灣原住民手工藝品與天然產品，不僅彰顯了台灣的產業實力與科技水準，也展現文化產業的發展潛力，旨在向泰國民眾呈現台灣文化之美，並期待促成彼此深化合作，推動台泰多方
領域的共同發展。這次展出共有三天。

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外貿協會董事長黃志芳、經濟部貿易署署長江文若、我國駐泰國代表張俊福大使、泰國會議展覽局 資深副總裁 Puripan Bunnag、泰國東部經濟走廊辦事處副秘書長Korkij Danchaivichit與泰國投資促進委員會組長Nalinee Kanchanamai等均出席今日開幕典禮。

▲左起泰國東部經濟走廊辦事處副秘書長Korkij Danchaivichit、我國駐泰國代表張俊福大使、外貿協會董事長黃志芳、經濟部貿易署署長江文若、泰國會議展覽局資深副總裁Puripan Bunnag戴上拳擊手套揮拳合影。（圖／記者張佩芬攝）

▲左起泰國東部經濟走廊辦事處副秘書長Korkij Danchaivichit、我國駐泰國代表張俊福大使、外貿協會董事長黃志芳、經濟部貿易署署長江文若、泰國會議展覽局資深副總裁Puripan Bunnag戴上拳擊手套揮拳合影。。（圖／記者張佩芬攝）

黃志芳致詞時指出，台泰的關係不僅止於美食和文化，還涵蓋了教育、科技與永續發展等領域的合作，並隨著每次共同努力而更加緊密。隨著泰國持續引領全球數位經濟發展，台灣很榮幸能與泰國並肩前行，共享專業知識，共創未來。

台灣正積極革新包括醫療在內的關鍵產業。例如，中華電信與慧誠智醫正與泰國MD Health Group合作，打造智慧醫院。台灣也在協助鞏固泰國在自動化與綠色科技領域的領導地位，台方許多的參展商，包括台達電子，持續在泰國的製造業和研究領域進行投資。

台灣也在邁向永續發展的道路上不斷前進。例如，雲豹能源科技與泰國Sermsang電力公司正在合作推動風力發電計畫。台泰正在一起打造更智慧的系統、更強大的產業，以及更綠色的解決方案，邁向更加光明的未來。

今年的泰國台灣形象展，匯集了台灣170家頂尖企業，展示最新的解決方案。在智慧製造領域，參展商致力於協助加速泰國的數位轉型與淨零碳排目標。

在循環經濟方面，參展商展示了符合泰國「生物、循環及綠色經濟」(BCG)政策提倡的永續包裝和環保設計。智慧醫療也是這次展覽的重要焦點之一，今年相關產業的參展企業數量增加了一倍，展出的亮點之一是AI智慧病房，希望能很快為泰國的醫院帶來益處。

此外，為增添創意趣味，設置了一個區域，讓大家可以參與製作台灣生肖燈籠以及體驗台灣天然藍染工藝。這些都是台灣創意的象徵，也提醒我們，在這瞬息萬變的世界中，始終有美好與智慧作為我們的指引。

江文若致詞時指出，台灣政府在2016年推出了新南向政策，此後雙邊貿易增長了近75%，雙邊投資激增近1600%。泰國在亞洲佔據關鍵地位，是東協第二大經濟體，今年5月，台灣新政府成立，新政府專注於推進半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊之「五大信賴產業」，旨在加強台灣在全球供應鏈中的重要作用。隨著台灣和泰國走上新的工業化發展道路，台泰雙方都有機會在相關領域進行合作。

泰國已將智能醫療保健確定為泰國4.0政策的關鍵優先事項。 以"泰國作為健康和醫療服務的樞紐目標，市場潛力巨大。台灣已經應用技術推進智能醫療和人工智能驅動的醫療解決方案。台灣政府致力於發展健康產業，熱忱邀請泰國朋友前來參觀和體驗。

另泰國政府推出了生物循環綠色(BCG)經濟模式，其中包括碳減排、可再生能源推廣、環境技術開發和綠色包裝。台灣承諾與國際社會一道實現氣候中立的目標。台灣的低碳和可持續技術可以促進泰國的BCG經濟模式構建綠色生態系統，從而促進工業轉型。

除了產業合作外，台灣十分重視"美味佳餚"的交流。我還想借此機會強調台灣博覽會的另一個主要吸引力,即"台灣精選 " 。 "台灣精選"是台灣的綜合食品品牌，確保質量、安全、健康和可持續性，為泰國人民帶來了許多喜愛的美食，如菠蘿蛋糕，珍珠茶和糕點。

▲貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

▲貴賓大合照。（記者張佩芬攝）

貿協分析，泰國是東南亞第二大經濟體，隨著「泰國4.0」政策和「生物、循環、綠色」(BCG)經濟模式的推動，該國正致力於產業升級與科技創新。台灣在智慧製造、綠能科技及精準醫療等領域的優勢，與泰國需求高度契合。本次展覽特別聚焦智慧製造與智慧醫療，強調雙方在自動化技術、AI診斷及遠程醫療等領域的技術合作，幫助泰國加速實現產業轉型目標，並應對高齡化社會及氣候變遷等挑戰。

此外，循環經濟與智慧樂活也是展覽亮點，台灣的資源回收技術、智慧家居解決方案及綠色能源應用，將成為泰國實現永續發展的重要合作夥伴。同時，台灣以「好吃、好玩、好健康」的特色，透過Taiwan Select專區向泰國民眾展現地道美食、自然景觀及文化內涵，深化雙方的文化與觀光交流。

展覽期間，還特別設置台灣原住民手工藝及文化展示，透過互動體驗活動，將台灣文化之美與創意產業實力傳遞至泰國市場。2024年泰國台灣形象展將不僅是一場科技與創新的盛會，更是深化台泰經貿、文化合作的重要契機，攜手推動智慧、永續未來。

關鍵字： 泰國台灣形象展聚焦智慧製造等五大主軸　170家台灣頂尖企業參與

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