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國發基金：112年收入330億元　台積電貢獻將近60%

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電的股利收入，佔國發基金獲利的5成8。（示意圖／記者高兆麟攝）

文／中央社

國發基金獲利穩定，不只有台積電作為金雞母，其他投資成果也相當亮眼。國發基金民國112年收入新台幣330億元，來自台積電股利收入190億元、約占58%，台積電以外的投資公司股利收入140億元。

國發基金21日晚間針對投資績效發布新聞稿說明，112年度帳上70家直接投資事業，其中公司營運虧損37家，但這些公司當中，國發基金投資有獲利（持股市值高於每股成本）者有14家，損益持平者7家；換言之，國發基金投資仍具一定績效。

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國發基金表示，112年收入330億元，來自台積電股利收入190億元，占58%，台積電以外的投資公司股利收入140億元，顯示國發基金投資台積電獲利亮眼，投資其他公司的獲利也不遑多讓，外界指稱國發基金收入皆來自台積電，不符事實。

國發基金指出，國發基金投資都是依3階段審議機制，投後管理遵循相關規範辦理，外界屢次以特定個案質疑國發基金投資成效，對國發基金員工並不公平；國發基金也持續優化投前評審、投後管理機制。

對於近日媒體報導半導體學院抱怨國發基金補助款規定過多，國發基金澄清，國發基金補助款僅作為半導體學院的資金來源之一，補助款用途是依照教育部所訂「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」及人事、主計相關規定辦理，並沒有其他限制規定。

國發基金民國62年成立，並由國庫原始撥交309億元，時至今日，國發基金113年9月底淨值1兆2998億元，加計歷年賸餘累積繳庫數額3364億元，合計1兆6362億元，資產成長近52倍。105年至112年期間，獲利1660億元，較97年至104年期間獲利471億元，大幅增加1189億元，獲利成長3.5倍。

 

關鍵字： 國發基金台積電

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