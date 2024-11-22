勞動部長何佩珊請辭獲准　僅當186天創史上任期最短勞動首長

▲勞動部長何佩珊處理勞動部轄下機關霸凌案，不堪壓力請辭，今行政院宣布請辭獲准。（圖／資料照片）

唐鎮宇／台北報導

勞動部轄下機關爆發霸凌案，勞動部長何佩珊不堪連日壓力，前天在立院備詢時宣布請辭，行政院今准辭。總計何佩珊自今年5月20日上台，僅擔任短短186天就下台，創下自我國勞動主管以來史上任期最短的勞動首長。

我國政府主管勞動部門，在1949年政府來台時是由內政部轄下勞工司主管，直到1987年才獨立成為行政院勞工委員會，當時首任主委為鄭水枝；2014年勞委會升格成為「勞動部」，首任部長為潘世偉。

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過去勞動部門首長有不少藍綠重要政治人物擔任過，綠營包括現任監察院長陳菊，擔任了1949天，最後因高捷移工暴動事件辭職，另外已故的駐泰國大使李應元、前總統蔡英文表姐林美珠都出任。藍營則有曾與國民黨主席朱立倫搭檔競選正副總統的王如玄等。

過去勞動首長任期最短是蔡英文政府首任勞動部長郭芳煜，由次長轉任部長的他，因2017年第一次《勞基法》一例一休修法下台，任期僅264天，此次何佩珊請辭獲准，任期僅短短186天，創下新紀錄。

而何佩珊前手許銘春，也捲入此次霸凌事件風暴中，她擔任勞動部長長達2275天，是史上任期最長的勞動部長。

任別 序號 姓名 就職時間 卸任時間 在位天數 勞委會主委 1 鄭水枝 1987年8月1日 1989年2月25日 574天 2 趙守博 1989年2月25日 1994年12月15日 2119天 3 謝深山 1994年12月15日 1997年4月23日 860天 4 許介圭 1997年5月14日 1998年2月4日 266天 5 詹火生 1998年2月4日 2000年5月20日 836天 6 陳菊 2000年5月20日 2005年9月20日 1949天 7 李應元 2005年9月20日 2007年5月20日 607天 8 盧天麟 2007年5月20日 2008年5月20日 366天 9 王如玄 2008年5月20日 2012年10月2日 1596天 10 潘世偉 2012年10月2日 2014年7月24日 660天 勞動部部長 代理 郝鳳鳴 2014年7月24日 2014年8月22日 29天 2 陳雄文 2014年8月22日 2016年5月20日 637天 3 郭芳煜 2016年5月20日 2017年2月8日 264天 4 林美珠 2017年2月8日 2018年2月26日 383天 5 許銘春 2018年2月26日 2024年5月20日 2275天 6 何佩珊 2024年5月20日 2024年11月22日 186天

註：勞委會在2014年2月17日升格成勞動部，潘世偉為首任勞動部長。