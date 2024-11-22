勞動部長何佩珊請辭獲准　僅當186天創史上任期最短勞動首長

▲勞動部長何佩珊處理勞動部轄下機關霸凌案，不堪壓力請辭，今行政院宣布請辭獲准。（圖／資料照片）
唐鎮宇／台北報導
勞動部轄下機關爆發霸凌案，勞動部長何佩珊不堪連日壓力，前天在立院備詢時宣布請辭，行政院今准辭。總計何佩珊自今年5月20日上台，僅擔任短短186天就下台，創下自我國勞動主管以來史上任期最短的勞動首長。
我國政府主管勞動部門，在1949年政府來台時是由內政部轄下勞工司主管，直到1987年才獨立成為行政院勞工委員會，當時首任主委為鄭水枝；2014年勞委會升格成為「勞動部」，首任部長為潘世偉。
過去勞動部門首長有不少藍綠重要政治人物擔任過，綠營包括現任監察院長陳菊，擔任了1949天，最後因高捷移工暴動事件辭職，另外已故的駐泰國大使李應元、前總統蔡英文表姐林美珠都出任。藍營則有曾與國民黨主席朱立倫搭檔競選正副總統的王如玄等。
過去勞動首長任期最短是蔡英文政府首任勞動部長郭芳煜，由次長轉任部長的他，因2017年第一次《勞基法》一例一休修法下台，任期僅264天，此次何佩珊請辭獲准，任期僅短短186天，創下新紀錄。
而何佩珊前手許銘春，也捲入此次霸凌事件風暴中，她擔任勞動部長長達2275天，是史上任期最長的勞動部長。
|任別
|序號
|姓名
|就職時間
|卸任時間
|在位天數
|勞委會主委
|1
|鄭水枝
|1987年8月1日
|1989年2月25日
|574天
|2
|趙守博
|1989年2月25日
|1994年12月15日
|2119天
|3
|謝深山
|1994年12月15日
|1997年4月23日
|860天
|4
|許介圭
|1997年5月14日
|1998年2月4日
|266天
|5
|詹火生
|1998年2月4日
|2000年5月20日
|836天
|6
|陳菊
|2000年5月20日
|2005年9月20日
|1949天
|7
|李應元
|2005年9月20日
|2007年5月20日
|607天
|8
|盧天麟
|2007年5月20日
|2008年5月20日
|366天
|9
|王如玄
|2008年5月20日
|2012年10月2日
|1596天
|10
|潘世偉
|2012年10月2日
|2014年7月24日
|660天
|勞動部部長
|代理
|郝鳳鳴
|2014年7月24日
|2014年8月22日
|29天
|2
|陳雄文
|2014年8月22日
|2016年5月20日
|637天
|3
|郭芳煜
|2016年5月20日
|2017年2月8日
|264天
|4
|林美珠
|2017年2月8日
|2018年2月26日
|383天
|5
|許銘春
|2018年2月26日
|2024年5月20日
|2275天
|6
|何佩珊
|2024年5月20日
|2024年11月22日
|186天
註：勞委會在2014年2月17日升格成勞動部，潘世偉為首任勞動部長。
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