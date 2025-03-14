5檔ETF喜迎長榮近百億股利　00919笑納近半數最補

▲長榮股利。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

航海王長榮(2603)盈餘政策開獎，本次配息32.5元，現金殖利率為14.1%。《ETtoday新聞雲》盤點5檔「高榮量」ETF，將可因此笑納近百億元股利。

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統計成分股中持有長榮的股數前五大的台股ETF依序分別為群益台灣精選高息（00919）持有1.44億股、元大高股息（0056）持有0.7億股、元大台灣價值高息（00940）持有0.38億股、大華優利高填息30（00918）持有0.25億股、元大台灣50（0050）持有0.11億股。

長榮的高配息對於這5檔台股ETF股利挹注超過93.6億元，其中00919因為持股最高，估可笑納46.94億股利也是5檔ETF當中最多，無疑是讓00919未來配息能力大補。

ETF理財達人表示，長榮是00919的第三大成分股，占比9.73%，00919在去年12月換股時，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬，因此增持航運類股、調節去年來漲多的電子股，並加碼了營建傳產股，新投組確實也符合投資人期待，除了替00919添加股價上漲的動能外，對於股利的進帳亦是大大的助益。

市場法人表示，00919第8次預估配息0.72元維持新高，連續8季年化配息率都逾10%優於投資人期待，即將於3月18日除息，參與配息最後買進日為3月17日。投資人可多留意。