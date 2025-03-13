必應創造去年每股賺5.84元寫次高　華研獲利創新高大方配息8元

▲必應創造董事長周佑洋。（圖／必應創造提供）

記者廖婕妤／台北報導

疫後演藝活動熱，必應創造（6625）去年營收、參與活動場次寫新高，每股賺5.84元則寫下歷史次高；華研（8446）去年獲利寫新高，每股賺11.44元，擬配息8元、殖利率逾6％。

必應創造（6625）董事會通過2024年財報，全年營收為31.5億元，創公司成立以來新高，年增23%；稅後盈餘為2.85億元，EPS為5.84元，寫歷史次高。

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必應創造表示，去年參與海內外大小展演活動場次多達900場以上創新高，同時承辦了華語歌手李宗盛、周華健、陶喆、任賢齊、劉若英、五月天、JJ林俊傑、許茹芸、Energy、周湯豪、告五人、薛之謙等14組藝人的大小巡演製作。

同時，也大量承接海外藝人來台演出硬體統籌，包括美國搖滾樂團OneRepublic、火星人布魯諾Bruno Mars、韓國人氣女團 IVE、(G)I-DLE、男團 Stray Kids、英國女歌手 Dua Lipa、日本搖滾天團 ONE OK ROCK、創作歌手藤井風等。

必應創造指出，展望今年，除原有巡迴演出場次持續增加，版圖跨及亞洲、北美、歐洲及澳洲外，也參與包括藝人孫燕姿、王力宏等全新巡迴演出；2025雙北世界壯年運動會開幕典禮、林俊傑陸續登上台北大巨蛋舞台；再加上五月天25週年巡迴演唱會「5525回到那一天」3場香港站展新啟航版等，下半年參與演出的場次將更豐富。

海外藝人來台演出硬體統籌，今年上半年繼續有YOASOBI、Maroon 5等天團及澳洲天后Kylie Minogue、亞裔創作才子KESHI、日本中毒系歌姬愛謬（AIMYON）、韓國天團BTS的 J- HOPE等，下半年演出場次持續增加，充分掌握演唱會活躍期脈動，在穩健中求更亮眼的營運成績。

另華研（8446）去年合併營收為13.75億元，年增14.8％；稅後淨利為6.05億元，年增39.2％；EPS為11.44元，稅後淨利及EPS寫歷史新高。董事會決議擬配息每股8元現金股利，殖利率逾6％。

華研表示，去年共舉辦超過40場大型巡迴演唱會，帶動演藝經紀營收；業外部份，因持有Cloud Village Inc.（網易雲音樂）股票自去年Q3底大幅成長，認列金融資產評價利益0.5億元，加上外幣匯兌利益、投資性不動產租金收益等，推升去年整體業外淨利成長166.5％至1.5億元。