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中航去年EPS5.13元、股利2.1元　估計今年本業獲利和去年不會差太多

▲中航21萬噸中華宏傑輪。（圖／中航提供）

▲中航21萬噸大海岬型船中華宏傑輪。（圖／中航提供）

記者張佩芬／台北報導

中航(2612)今(13)日董事會通過去年財報，營收46.38億元，營業毛利11.85億元，營業利益6.93億元，去年第四季有4.1億元的賣船利益進帳，貢獻EPS約2.08元，去年全年歸屬母公司淨利22.41億元，EPS5.13元，擬配發現金股利2.1元，配發率40.93%，以今日股價46.40元計，殖利率約4.53%。

公司指出，今年年初散裝船運市場運價低迷，農曆年後巴西澳洲鐵礦砂出口量逐漸增加，過去幾年3月運價都會上揚，今年也不例外，昨日海岬型船現貨市場日租22,884美元，已經較成本價1.7-1.8萬元美元高許多，未來中國大陸積極進口高質量原物料的礦砂與鋁礬土的規劃應會持續，公司每季都有2到3艘船舶換約，今年本業業績估計不會比去年差太多。

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中航船隊清一色海岬型船，目前共有13艘該型船，去年上半年交了兩艘新船，已順利交付營運，第三季與台船(2208)簽定兩艘21萬噸大海岬型船和兩艘選擇權；去年第四季出售中華和平輪，持續推動船隊汰舊換新，今年會看市場情況決定是否出售舊船。

中航投資的股票，去年評價利益約3.96億元，公司目前持有中菲行(5609)約9%股份，去年年中列為長期投資，另持有中櫃(2613)約14%股票。

關鍵字： 中航EPS5.13元股利2.1元

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