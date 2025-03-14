快訊／黃金期貨飆破3000美元　今年第12度創新高

▲黃金價格突破每盎司3000美元，創下歷史新高。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

受到貿易關稅不確定性影響，還有市場押注美國聯準會（Fed）將進一步放鬆貨幣政策的影響，黃金期貨價格突破每盎司3000美元，創下歷史新高。

截至台灣時間14日上午7時31分，黃金期貨價格達到每盎司3000.92美元，刷新今年以來第12次歷史紀錄。

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▲黃金期貨價格突破每盎司3000美元。（圖／翻攝自Investing.com）

貴金屬交易商Allegiance Gold營運長埃巴卡里安（Alex Ebkarian）向《路透社》表示，黃金正處於長期牛市，預測今年價格將在3000至3200美元之間波動。

美國總統川普（Donald Trump）搖擺不定的貿易政策，助長了黃金的避險買盤，因為當地緊張局勢與經濟動盪時，投資人往往會選擇黃金保值。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）更直言，「即便經濟衰退，只要能推動川普的經濟政策，那都是值得的。」

市場接下來的關注焦點，將是聯準會下週的貨幣政策會議；預計央行將維持基準隔夜利率在4.25%至4.50%之間。

Sprott資產管理公司執行長恰帕利亞（John Ciampaglia）指出，「關稅與貿易政策帶來的影響難以量化，因此聯準會只能根據經濟數據來決定下一步行動。我們認為Fed目前處於觀望狀態。」

自去年9月以來，聯準會已降息100個基點，但在今年1月暫停降息腳步。市場預計，政策制定者將在6月恢復降息。

美國勞工部最新數據顯示，2月生產者物價指數（PPI）意外持平，而消費者物價指數（CPI）則較上月上漲0.2%，低於1月的0.5%漲幅。

英國金融商渣打集團（Standard Chartered Plc）分析師庫柏（Suki Cooper）表示，強勁的ETF需求、各國央行持續買進黃金，加上地緣政治不確定性與關稅政策的變數，讓黃金市場的熱度不斷升溫。

全球最大黃金ETF——SPDR Gold Trust表示，其黃金持倉量已增至907.82公噸，創2023年8月以來新高。

其他貴金屬方面，現貨白銀上漲1.4%，報每盎司33.69美元。FXTM 高級研究分析師奧圖努加（Lukman Otunuga）表示，「如果白銀能夠成功突破33.30美元，將有望挑戰 34 美元。」

現貨鉑金（Platinum）上漲0.6%，報990.25美元；鈀金（Palladium）則上漲0.9%，報956.99美元。