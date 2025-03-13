永豐金去年每股賺1.75元　總座：現金、股票發放皆優於去年

▲永豐金控。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

永豐金（2890）今（13）日召開2024年第四季法說會，過去三年策略執行有成，2024年永豐金稅後淨利222.3億元，年成長12.5%，續創歷史新高，每股稅後盈餘為1.75元，總經理朱士廷於會前記者會指出，2025年所發現金股息、股票股利都會比2024年來得高。

永豐金2024年稅後淨利達222.3億元，年成長12.5%，續創歷史新高，且三年年複合成長率達11.1%，排名全體金控第一，每股稅後盈餘為1.75元；股東權益報酬率（ROE） 11.29%， 2024年資產報酬率(ROA)達0.76%，亦創下近十年新高。

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朱士廷表示，2024年股利配發率62%，包括0.75元現金股息、0.25元股票股利，2025現金、股票股利都會比去年高。法人推，以7成盈餘配發率推估，今年股利金額有機會上看1.2～1.25元。

永豐金2024年總資產達3.07兆元，年成長10.7%；整體淨收益644.2億，年成長19.5%，在子公司銀行及證券獲利顯著成長的貢獻下，創下歷年新高表現。利息淨收益257.9億元，年成長5.5%，主要受惠於生息資產成長；手續費淨收益196.9億元，年成長33.5%，，持續受益於證券手收與財管手收動能強勁。

永豐銀行2024年整體淨收益460.4億元，年成長14%，主要收益包括利息淨收益、手續費淨收益與金融交易利得皆穩健成長。稅後淨利174.2億元，年成長8.4%，連續四年創下歷史新高，且3年CAGR 15.1%及5年CAGR 11.1%皆優於其他金控子銀行合計的13%與6.7%。

永豐銀行總經理莊銘福表示，永豐銀行致力於發展綠能融資，2024年太陽光電融資餘額達1,289.2億元，年成長24%，融資裝置容量約4.0GW、臺灣市占率約28%穩居第一；同時，2024年永豐銀行中小企業新增放款金額亦為全體國銀第一，占全體新增放款量13%。

永豐金證券2024年稅後淨利58.3億元，年成長52%，亦創下歷史新高水準，其中資本利得及穩定性收入分別大幅成長48.6%與38.9%。ROE達 16.08%，為近17年(2007以來)新高。永豐金證券總經理張李章隆表示，永豐金證券持續拓展多元收入來源，泛財富管理手收（包括複委託、基金、保險、借券）占整體手收比重33%，近3年CAGR 11%、近5年CAGR 17%，有助於整體手收的穩健成長。

