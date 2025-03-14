台橡去年獲利成長近27％　看好美對墨加稅利多、今年營運將受惠

▲台橡財務長王文淵、執行長蔡偉強。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台橡（2103）去年營收獲利雙成長，針對今年展望，執行長蔡偉強指出，川普對墨西哥祭出關稅戰，台橡在美國本來就有設廠，價格有望上漲迎來利多，美國廠業績將受惠；另醫療產品需求量可望成長一倍，整體對今年營運展望比去年好。

台橡2024全年合併營收為372.08億元，年增18.4％；稅後淨利為8.6億元，年增26.8％；EPS為1.04元。董事會決議擬配發每股0.63元現金股利。今年2月合併營收為33.81億元，月增2％、年增23.29％；累計今年前2月合併營收為66.97億元，年增14.05％。

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蔡偉強表示，很多亞洲進來的低價品經由墨西哥進入美國，美國若真的對墨西哥加徵關稅，台橡美國廠將有在地生產優勢，加上近期歐洲同業也整改產能，預期美國廠業績將會跟著受惠，美國本土供應的量會增加，利潤會好一點。

蔡偉強也提到，醫療產品布局這兩年會是關建，熱塑性彈性體（TPE）醫療產品近年來已通過必要認證，已有中國客戶，並積極與美國客戶洽談，今年出貨量有望成長1倍。

蔡偉強也說，今年亮點仍在亞洲，中國有振興經濟政策，刺激車市銷售相對看好，公司在市場變動中還是保持穩定性。

此外，台橡以5,800萬美元間接增資子公司申華化學工業，從事經營開發、生產及銷售苯乙烯丁二烯等產品，也已於2月底經投審會核准，預計一兩年內產能可以開滿。